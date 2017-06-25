Баскетболистки Испании в третий раз стали чемпионками Европы

Баскетболистки сборной Испании в третий раз стали чемпионками Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: ФИБА

В финальном поединке женского Евробаскета в Праге 25 июня испанки уверенно переиграли команду Франции — 71:55 (21:18, 18:12, 17:10, 15:15).

Обладательницами бронзовых наград стали спортсменки Бельгии, разгромившие в матче за 3-е место команду Греции — 78:45 (24:15, 16:14, 21:7, 17:9). Это первые в истории медали бельгийских баскетболисток на топ-турнирах.

Сборная Беларуси выступила в Чехии неудачно, потерпев 3 поражения в 3 встречах. В предварительной группе «В» команда Натальи Трофимовой уступила соперницам из Италии — 60:80, Словакии — 59:68 и Турции — 74:88.

Лучшим игроком 36-го женского первенства Старого Света признана одна из лидеров испанской сборной Альба Торренс. Кроме нее в символическую сборную турнира вошли Энден Мийом (Франция), Эмма Миссеман (Бельгия), Сесилия Зандаласини (Италия) и Эвантина Малтси (Греция).

Следующий женский Евробаскет пройдет в 2019 году на аренах Сербии и Латвии.