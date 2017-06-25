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Лукашенко отметил роль прокуратуры в системе нацбезопасности страны

26.06.2017 10:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.

26 июня 2017 года исполнятся 95 лет со дня образования главного надзорного органы страны. В 1922 году был подписан документ о прокурорском надзоре и учреждена Государственная прокуратура в составе Народного комиссариата юстиции.

Лукашенко отметил роль прокуратуры в системе нацбезопасности страны
© Sputnik/
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Глава государства подчеркнул, что "прокуратура занимает особое место в системе ее национальной безопасности", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.

С момента своего создания прокуратура вносит весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, координируя деятельность правоохранительных органов, отметил президент.

"Благодаря компетентности, объективности и верности служебному долгу прокурорские работники по праву заслужили авторитет в обществе. Они на высоком уровне обеспечивают защиту прав граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов", — сказано в поздравлении.

Лукашенко поблагодарил ветеранов органов прокуратуры, жизненный путь, опыт и мудрость которых являются примером беззаветного служения закону на благо народа.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению главы государства, благодаря компетентности, объективности и верности служебному долгу прокурорские работники по праву заслужили авторитет в обществе.

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