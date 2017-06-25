В каких отраслях власти прогнозируют сокращение численности работников

В прошлом году в целом ситуация на рынке труда Беларуси, по данным Минтруда, характеризовалась снижением обращений в службу занятости за содействием в трудоустройстве, а также сокращением численности состоящих на учете безработных и увеличением спроса на рабочую силу. Центры занятости помогли трудоустроиться почти 160 тысячам человек.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ведомстве отвечают, что в прошлом году удалось выполнить все целевые показатели программы содействия занятости населения. К примеру, удельный вес граждан, направленных на обучение, в общем числе безработных, нуждающихся в трудоустройстве, составил 5,2% (прогнозный показатель – 4,4%).

Отметим, что по прогнозу правительства, ситуация на рынке труда Беларуси до 2020 года будет формироваться в условиях дальнейшего перераспределения рабочей силы между отраслями экономики. Ожидается, что численность работников будет сокращаться в промышленности и сельском хозяйстве.

«Данные тенденции во многом обусловлены модернизацией производства и внедрением ресурсосберегающих технологий, ростом производительности труда и сокращением избыточной занятости. Более высокие темпы сокращения уровня занятости в сельском хозяйстве будут связаны с сокращением численности трудоспособного населения в сельской местности», — говорится в госпрограмме о соцзащите и содействии занятости населения до 2020 года.

Тем временем предприятия уже полгода активнее увольняют , чем принимают новых работников.