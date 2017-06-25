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В каких отраслях власти прогнозируют сокращение численности работников
В прошлом году в целом ситуация на рынке труда Беларуси, по
В ведомстве отвечают, что в прошлом году удалось выполнить все целевые показатели программы содействия занятости населения. К примеру, удельный вес граждан, направленных на обучение, в общем числе безработных, нуждающихся в трудоустройстве, составил 5,2% (прогнозный показатель – 4,4%).
Отметим, что по
«Данные тенденции во многом обусловлены модернизацией производства и внедрением ресурсосберегающих технологий, ростом производительности труда и сокращением избыточной занятости. Более высокие темпы сокращения уровня занятости в сельском хозяйстве будут связаны с сокращением численности трудоспособного населения в сельской местности», — говорится в госпрограмме о соцзащите и содействии занятости населения до 2020 года.
Тем временем предприятия уже полгода активнее
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Ситуация на рынке труда Беларуси до 2020 года будет формироваться в условиях дальнейшего перераспределения рабочей силы между отраслями экономики, прогнозирует...
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