ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В каких отраслях власти прогнозируют сокращение численности работников

26.06.2017 11:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В прошлом году в целом ситуация на рынке труда Беларуси, по данным Минтруда, характеризовалась снижением обращений в службу занятости за содействием в трудоустройстве, а также сокращением численности состоящих на учете безработных и увеличением спроса на рабочую силу. Центры занятости помогли трудоустроиться почти 160 тысячам человек.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ведомстве отвечают, что в прошлом году удалось выполнить все целевые показатели программы содействия занятости населения. К примеру, удельный вес граждан, направленных на обучение, в общем числе безработных, нуждающихся в трудоустройстве, составил 5,2% (прогнозный показатель – 4,4%). 

Отметим, что по прогнозу правительства, ситуация на рынке труда Беларуси до 2020 года будет формироваться в условиях дальнейшего перераспределения рабочей силы между отраслями экономики. Ожидается, что численность работников будет сокращаться в промышленности и сельском хозяйстве.

«Данные тенденции во многом обусловлены модернизацией производства и внедрением ресурсосберегающих технологий, ростом производительности труда и сокращением избыточной занятости. Более высокие темпы сокращения уровня занятости в сельском хозяйстве будут связаны с сокращением численности трудоспособного населения в сельской местности», — говорится в госпрограмме о соцзащите и содействии занятости населения до 2020 года.

Тем временем предприятия уже полгода активнее увольняют, чем принимают новых работников.

Читайте также
В каких районах Беларуси сложнее всего найти работу
Сколько человек работает в Беларуси в иностранных компаниях и какие зарплаты им платят
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация на рынке труда Беларуси до 2020 года будет формироваться в условиях дальнейшего перераспределения рабочей силы между отраслями экономики, прогнозирует...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Британия вывела в море свой самый большой военный корабль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика