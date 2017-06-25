Британия вывела в море свой самый большой военный корабль

После девяти лет строительных работ доки верфи Росайт в Шотландии покинет крупнейший корабль ВМС Британии — авианосец Queen Elizabeth, сообщает портал Sky News.



HMS Queen Elizabeth. Фото: royalnavy.mod.uk

Корабль будет в течении двух лет участвовать в морских испытаниях. На борту авианосца находится 700 человек экипажа, самому старшему — 58 лет, младшему — 17 лет.

Первым заданием для моряков будет вывести Queen Elizabeth из бухты, в которой он был построен. Это будет непросто, ведь проход довольно узкий для такого корабля.

Авиакрыло корабля насчитывает 40 истребителей F-35 В, правда, первые британские машины этого типа поступят на вооружение только в 2023 году.

До этого на авианосце может базироваться группа самолетов КМП США, истребителями будут управлять как американские пилоты, так и британские летчики. Испытания авиакрыла намечены на октябрь 2018 года и будут проходить у Восточного побережья США.

Водоизмещение британского авианосца составляет 69 500 тонн. Длина — 284 метра, ширина — 73 метра, высота — 56 метров, осадка — 11 метров. Максимальная скорость хода — 25 узлов, автономность — 292 суток.