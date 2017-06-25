Гидромет о погоде: на Беларусь идет 30-градусная жара

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Сложные погодные условия ожидают Беларусь на текущей неделе, прогнозируется 30-градусная жара, грозы, град, сообщили в Гидромете.

Сложная погода

В начале недели на погоду в стране окажет влияние область повышенного атмосферного давления, через территорию республики будут проходить малоактивные фронтальные разделы.

"На неделе ожидается всплеск жары. Но, при этом в середине недели будет сложная погода —30- градусная жара, грозы, шквалы, возможен град",- сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, местами температурный столбик поднимется до 36°C.

27 июня, во вторник ночью преимущественно по юго-восточной половине, а днем в северных районах страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, сказал собеседник Sputnik.

"Температура ночью +8 +14°С, днем +18 +23°С, по югу до +25°С",- уточнил он.

28 июня, в среду будет преимущественно без осадков, лишь днем по западу в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура ночью +5 +12°С, по юго-западу до +16°С; днем +22 +29°С, в юго-западных районах до +31°С,- отметил Рябов.

Жара идет

"Далее, с юго-запада Европы будут смещаться активные атмосферные фронты, вслед за которыми будет смещаться очень теплая, но неустойчивая воздушная масса",- сказал синоптик.

По его словам, 29 июня ночью по северо-западу, днем в отдельных районах, преимущественно по юго-западной половине, кратковременные дожди, грозы. "Днем прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами возможен град. Температура ночью +13 +20°С, по северо-востоку +10 +12°С; днем +28 +34°С, в отдельных районах по югу до +36°С",- отметил Рябов.

30 июня, в пятницу на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем возможен град.

"Температура ночью +16 +23°С, днем +25 +32°С, по юго-востоку до +34°С",- сказал синоптик.