Умер отец Жозе Моуринью

Фелиш Моуринью, бывший вратарь и тренер, отец главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Португалии.

Фото: TheChelseaWay

Моуринью-старший начал играть в «Витории» из Сетубала, с которой дважды выигрывал Кубок Португалии, с 1968 по 1974 год он защищал цвета «Белененсиша», там же стал тренером. В сезоне-1983/84 Фелиш Моуринью вывел «Риу Аве» в финал Кубка Португалии.

Моуринью-младший разместил в своем Instagram детскую фотографию с отцом.

Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho) Июн 25 2017 в 1:10 PDT

Жозе Моуринью — один из самых титулованных тренеров современности. В минувшем сезоне он привел «Манчестер Юнайтед» к победе в Лиге Европы. Португалец выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером».