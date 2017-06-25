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В Беларуси рассчитывают на рост ВВП в 1,1 процента

26.06.2017 11:09 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси рассчитывают на рост ВВП в 1,1 процента

фото: 4esnok.by

Правительство Беларуси рассматривает консервативный сценарий развития экономики в 2018 году, рост ВВП должен составить 1,1%, заявил первый заместитель премьер-министра страны Василий Матюшевский.

"Ошибки излишнего оптимизма нам уже известны. Рассматриваем прогноз социально-экономического развития по консервативному сценарию", -  сказал Василий Матюшевский, выступая в парламенте в понедельник, пишет Интерфакс-Запад.

По его словам, консервативный сценарий предусматривает рост ВВП Беларуси в 2018 году на уровне 1,1%, цена на нефть марки Urals - $42 за баррель, курс российского рубля - 1$/70 росс.рублей, рост российской экономики - 1,5%.

Кроме того, добавил первый вице-премьер, в следующем году в стране предполагается осуществить институциональные преобразования. Так, разрабатывается закон о промышленной политике, который затронет подходы к управлению государственной собственностью.

Как сообщалось, правительство Беларуси рассчитывает на рост ВВП на 1,7% по итогам 2017 года. По итогам января-мая ВВП вырос на 0,9%.

По оценке Международного валютного фонда, ВВП страны в текущем году сократится на 0,8%. Всемирный банк прогнозирует снижение реального валового внутреннего продукта Беларуси в 2017 году на 0,4%, Евразийский банк развития (ЕАБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - на 0,5%.

ВВП Беларуси в 2016 году снизился на 2,6%.
 

 
 
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Правительство Беларуси рассматривает консервативный сценарий развития экономики в 2018 году, рост ВВП должен составить 1,1%, заявил первый заместитель...

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