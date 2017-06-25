Авторы YouTube-канала MAGASHOW проникли в заброшенные ангары космодрома Байконур. Для этого им пришлось провести четыре дня в дороге автостопом и пройти 50 километров по степи пешком.



Изображение: MAGASHOW / youtube.com

Блогеры проделали более трех тысяч километров автостопом до Казахтана, а после прошли 50 километров пешком по степи. На их пути встретилась взорванная шахта ядерной ракеты.

Хотя в районе космодрома «Байконур» была охрана, энтузиасты смогли попасть внутрь заброшенного ангара с космическими кораблями «Буран» и даже забрались внутрь самой ракеты. Сам космодром на видео показан после временной отметки 31:00.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



— Если вы хотите каких-то дат, цифр информации, то вам в Google, — сказал один из путешественников. — Мы же эту поездку сделали, чтобы показать что нет ничего невозможного. Для выполнения цели нужно лишь дикое желание. Если оно есть, вам больше ничего не надо вообще.

Чтобы идти пешком 50 километров назад, блогеры «сдались» полиции. Видео из участка не сохранилось, однако по словам путешественников, силовики хотели «пришить» им шпионаж, но поняв, что перед ними туристы, отпустили и довезли до трассы.



Изображение: MAGASHOW / youtube.com

Энтузиасты не советуют другим повторять их опыт, так как путь был очень опасным. Однако сами они остались поездкой довольны: «Это больше, чем просто путешествие. Это лучшее, что было с нами в принципе».

За проектом MAGASHOW стоят минчане Влад Мага и Влад Крук. Ранее они ездили по городам Беларуси, России и Европы. В каждую из своих поездок они берут флаг нашей страны: «белорусов любят, поэтому флаг будет плюсом в дороге».

Напомним , создание «Бурана» стало ответом на американский «Спейс Шаттл». Советская программа была начата в 1974 году и закрыта в 1993-м, свой первый и единственный полет «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Проведя в полете 205 минут и сделав два витка вокруг Земли, «Буран» сел на аэродроме «Юбилейный» на «Байконуре». Ряд технических решений, полученных при создании «Бурана», используется до сих пор как в российской, так и в зарубежной космической технике.