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Белорусы проникли в заброшенный ангар "Байконура"
Авторы YouTube-канала MAGASHOW
Блогеры проделали более трех тысяч километров автостопом до Казахтана, а после прошли 50 километров пешком по степи. На их пути встретилась взорванная шахта ядерной ракеты.
Хотя в районе космодрома «Байконур» была охрана, энтузиасты смогли попасть внутрь заброшенного ангара с космическими кораблями «Буран» и даже забрались внутрь самой ракеты. Сам космодром на видео показан после временной отметки 31:00.
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— Если вы хотите каких-то дат, цифр информации, то вам в Google, — сказал один из путешественников. — Мы же эту поездку сделали, чтобы показать что нет ничего невозможного. Для выполнения цели нужно лишь дикое желание. Если оно есть, вам больше ничего не надо вообще.
Чтобы идти пешком 50 километров назад, блогеры «сдались» полиции. Видео из участка не сохранилось, однако по словам путешественников, силовики хотели «пришить» им шпионаж, но поняв, что перед ними туристы, отпустили и довезли до трассы.
Энтузиасты не советуют другим повторять их опыт, так как путь был очень опасным. Однако сами они остались поездкой довольны: «Это больше, чем просто путешествие. Это лучшее, что было с нами в принципе».
За проектом MAGASHOW
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Энтузиасты не советуют другим повторять их опыт, так как путь был очень опасным.
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