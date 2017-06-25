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Итоги обсуждения застройки района Северный: частные дома на Цнянке строить не будут, ливневку проложат

26.06.2017 11:33 — Разное | Tut.by  
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Общественное обсуждение проекта детального планирования территории возле МКАД, Долгиновского тракта, бывших деревень Новинки и Цна, жилого района Северный проходило с конца мая по середину июня.

По проекту на территории квартала планируют построить детсад-ясли на 196 мест с начальной школой, многоуровневую гараж-стоянку, комплекс торгово-бытового обслуживания, административно-торговый объект.

Помимо этого, проектировщики зарезервировали участки под усадебные жилые дома в районе бывшей деревни Новинки и деревне Цнянка (три участка вплотную к Долгиновскому тракту и возле ул. им. Микулича).


Во время общественного обсуждения, согласно протоколу, поступило 12 обращений. Среди них было и 8 благодарностей, 4 из которых с предложением о постройке культового здания римско-католической церкви на территории между старым и новым Долгиновским трактом.

Жильцы дома № 39 по ул. Выготского написали коллективное обращение с просьбой об установке шумозащитного экрана со стороны Долгиновского тракта. Поступили также предложения об асфальтировании улиц и установке лежачего полицейского по ул. Микулича, против строительства проезда вблизи жилого дома № 39 по ул. Выготского (участок, соединяющий ул. Новинковскую и Глубокскую), о строительстве ливневой канализации по ул. Существующей № 2. Также внесено предложение против изъятия земельных участков по ул. Существующая № 2.

Комиссия рассмотрела все замечания и предложения и приняла решение по каждому из них. Например, жителей дома № 25 по улице Выготского успокоили: сносить дом не планируют, а прокладка ливневой канализации в поперечном профиле ул. Существующей № 2 ПДП предусмотрена.

По поводу строительства культового здания римско-католической церкви, комиссия пояснила, что ПДП предусмотрено размещение такого здания, а к какой конфессии оно будет относиться, определится после утверждения ПДП. Про необходимость установки шумозащитного экрана со стороны Долгиновского тракта архитекторы ответили, что она будет определена на стадии прохождения ПДП экологической экспертизы. А вот асфальтирование улиц и установка лежачего полицейского по ул. Микулича ПДП не предусмотрены, но предложение местных жителей отправили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По поводу предложения против строительства проезда вблизи жилого дома № 39 по ул. Выготского архитекторы ответили, что необходимость строительства данного проезда вызвана упорядочиванием движения улично-дорожной сети в соответствии с нормами по обеспечению организации дорожного движения. А вот формирование земельных участков под новые усадебные дома за счет территории существующих домовладений в районе бывшей деревни Цнянка по ул. Существующая № 2 комиссия решила исключить из проекта.

В таком виде, включив все замечания и предложения, протокол утвержден для прохождения дальнейших экспертиз.

 
 
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Проезд вблизи жилого дома № 39 по ул. Выготского все-таки сделают: он необходим по нормам.

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