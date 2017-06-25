В Каменце и Новогрудке прошли гонки чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе.





Велоклуб «Минск» выиграл все гонки кроме группового старта у мужчин и «разделки» у девушек до 23 лет.

Началось все с побед столичного клуба в командных гонках.

В гонках с раздельным стартом победы праздновали Станислав Божков (мужчины), Евгений Королек (андеры-мужчины до 23 лет), Татьяна Шаракова (женщины), Екатерина Пятровская (андеры-девушки до 23 лет).

В групповой гонке у женщин победила Татьяна Шаракова. На подиум также попали Анна Терех (она также стала победителем зачета до 23 лет) и Инна Савенко.

У мужчин чемпионом стал Николай Шумов, опередивший на финише Антона Ивашкина (чемпионат в категории до 23 лет) и Александра Рябушенко.