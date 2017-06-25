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Посол Беларуси заявил о возможной покупке Минском комплексов «Искандер»

26.06.2017 11:32 — Разное | Ежедневник  
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Посол Беларуси заявил о возможной покупке Минском комплексов «Искандер»

фото: News Front

Беларусь в будущем может рассмотреть вопрос о закупке в России ракетных комплексов «Искандер». Об этом заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко.

Петришенко напомнил, что сейчас в Беларуси основным зенитно-ракетным комплексом остается система С-300. В будущем Беларусь может приобрести как зенитные комплексы С-400 для защиты воздушного пространства, так и ракетные комплексы «Искандер», пишет РБК.

«Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками. Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси», — рассказал Петришенко.

В мае командующий Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Олег Двигалев заявил, что Беларусь намерена закупить в России партию истребителей Су-30СМ. Также он рассказал о планах приобретения Минском учебно-тренировочных самолетов Як-130.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поступил на вооружение Российской армии в 2006 году. Он способен поражать цели на расстоянии до 500 км, обходя при этом системы противовоздушной и противоракетной обороны. При этом ракеты комплекса могут оснащаться как неядерной, так и ядерной поражающей частью. Ранее, в июне 2016 года, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью «Коммерсанту» заявил, что «Искандер» «находится в списке продукции, запрещенной к экспорту», и Россия не намерена передавать комплекс другим странам.
 

 
 
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Беларусь в будущем может рассмотреть вопрос о закупке в России ракетных комплексов «Искандер». Об этом заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко.

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