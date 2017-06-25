В Беларусь идет аномальная жара

Неделя начинается с теплой погоды, в понедельник днем будет уже 26 градусов тепла.

В следующие дни температура воздуха будет повышаться.

29 июня в Минске будет уже +29, а в Пинске в этот день ожидается +35, в отдельных районах - +36.

В выходные тоже будет очень жарко.

По всей территории страны пройдут дожди и грозы, шквалистый ветер и даже град.

В четверг днем – до +36, в пятницу – до +34, отмечают в Республиканском гидрометцентре.