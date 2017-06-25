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В Беларусь идет аномальная жара

26.06.2017 12:18 — Разное | БДГ  
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Неделя начинается с теплой погоды, в понедельник днем будет уже 26 градусов тепла.

В следующие дни температура воздуха будет повышаться.

29 июня в Минске будет уже +29, а в Пинске в этот день ожидается +35, в отдельных районах - +36.

В выходные тоже будет очень жарко.

По всей территории страны пройдут дожди и грозы, шквалистый ветер и даже град.

В четверг днем – до +36, в пятницу – до +34, отмечают в Республиканском гидрометцентре.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Неделя начинается с теплой погоды, в понедельник днем будет уже 26 градусов тепла. В следующие дни температура воздуха будет повышаться.

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