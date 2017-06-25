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ГАИ о задержании в Ганцевичах: смертельно пьяный водитель был без прав

26.06.2017 12:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Антирекорд был зарегистрирован на территории Брестской области ночью в субботу 24 июня. Сотрудниками подразделения "Буг" в городе Ганцевичи на улице Красноармейская был задержан 25-летний местный житель при управлении автомобилем марки Ford Mondeo.

"Физическое состояние сразу же вызвало подозрение у сотрудников Госавтоинспекции. В ходе медицинского освидетельствования было зафиксировано алкогольное опьянение в 4,2 промилле", — рассказала Сахарчук.

Как пояснил сам водитель сотрудникам ГАИ (удивительно, что вообще смог это сделать), он после ссоры с супругой выпил спиртного, после чего решил проследовать в дачный домик в направлении трассы Р-7, пояснила представитель ГАИ.

"Как выяснилось позже, водитель никогда не имел водительского удостоверения и, что странно, ни разу не задерживался за нарушения правил дорожного движения", — уточнила Сахарчук.

ГАИ о задержании в Ганцевичах: смертельно пьяный водитель был без прав
© Sputnik Илья Питалев
Поссорился с женой: ГАИ остановила пьяного водителя в Ганцевичах

В отношении водителя составлены административные материалы за то, что он не имел права управления транспортным средством, а также за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время автомобиль передан на ответственное хранение супруге. По данному факту пока проводится проверка, отметила представитель Госавтоинспекции.

"В первую очередь, он употребил достаточно большое количество спиртных напитков, но неизвестно, именно в этот ли день он употреблял, может быть, еще накануне", — сказала Сахарчук.

Со слов медицинских работников представитель ГАИ отметила, что при уровне 3,5 промилле содержания алкоголя в крови у человека наступает алкогольная кома. Но что характерно для данного нарушителя, он вполне адекватно разговаривал с сотрудниками ГАИ и вел себя спокойно.

Как показывает статистика, в летний период увеличивается количество задержаний водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Самое страшное в этой ситуации, когда помимо пьяного водителя за рулем, в салоне транспортного средства находятся еще и несовершеннолетний ребенок. Такая история произошла в воскресенье в городе Береза. Сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль, в салоне которого находился полуторагодовалый малыш, он сидел в детском кресле.

"Непонятно и возмутительно то, что автомобилем управлял отец в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило: в парах выдыхаемого воздуха было обнаружено 2,2 промилле алкоголя", — рассказала Сахарчук.   

Самое страшное, когда за руль садятся пьяные родители, подчеркнула представитель ГАИ.

Комментарий начальника отделения по агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома Натальи Сахарчук слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала радио Sputnik Беларусь подробности задержания пьяного...

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