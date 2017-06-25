Сколько можно заработать на сдаче макулатуры, металлолома и крови

«Распространено мнение, что в букинистический магазин можно сдать что угодно. Однако книги принимают выборочно и по предварительной записи», — предупреждают в одном из магазине. FINANCE.TUT.BY собрал нестандартные, но реальные и проверенные способы заработка. Вряд ли с их помощью можно нажить огромное состояние, но получить немного денег точно выйдет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY.

Букинистические магазины

В букинистических магазинах спрос превышает предложение — слишком много людей желают сдать книги, но принимают не принесенное.

— Людей приходит достаточно, но взять абсолютно все книги невозможно, — рассказывают в магазине «Вянок». — Хорошим примером здесь будет русская классика, именно подобные издания предлагают чаще всего. Если на полках в букинисте стоит полное собрание сочинений А.П. Чехова, то идентичный набор нести не нужно. Интересны тематические книги: по философии, психологии, истории искусств. Детективы и романы также рассматриваются выборочно. Что не подходит нам, можно занести в другой магазин — разным посетителям интересны различные авторы.

Однако в магазине «Букинист» на предложение сдать русскую классику ответили категоричным отказом: «Такие книги точно не нужны, их не покупают. Физика, математика, психология — узконаправленные издания подходят больше всего».

Прежде чем набивать сумку собранием сочинений Ленина, стоит наведаться в магазин. Рекомендуется предварительно составить список книг и показать работнику букиниста: автор, название, год издания. Он решит, что подойдет для продажи, а что продолжит пылиться на полках. Из наименее популярного: кипы журналов (их лучше сдать в макулатуру), романтические романы наподобие «Анжелики», произведения представителей соцреализма (такие авторы, как А. Фадеев, К. Федин, Н. Островский). Книги, которые в советский период издавали большими тиражами, скорее всего, также не подойдут.

— Распространено мнение, что в букинист можно сдать что угодно. Однако книги принимают выборочно и по предварительной записи. Составление списка действительно важный момент, который экономит время посетителю и работнику магазина. Если проигнорировать эту рекомендацию, велика вероятность, что человек понесет большую часть книг назад, — поясняет продавец магазина «Вянок».

Если часть книг из списка одобрена, их можно сдать. Для этого нужно заранее записаться: в магазине на К. Маркса — каждый третий вторник с 10 утра (лично или по телефону), в магазине «Вянок» — 10 числа каждого месяца (лично), в магазине «Букинист» — третий четверг месяца (лично).

За каждую проданную книгу человек получает 70% от вырученных денег. Если, например, за «Каласы пад сярпом тваiм» удалось выручить 5 рублей, 3,5 рубля отдадут назад. Цены в магазинах невысокие, поэтому на большое вознаграждение рассчитывать не стоит. Исключение составляют интересные и редкие книги — например, «Историю красоты» У. Эко приобрели за 40 рублей, из которых 28 рублей ушли бывшему владельцу.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY.

Сдать макулатуру

22 октября — международный день без бумаги. К активистам, спасающим леса от вырубки, можно присоединиться круглый год — стоит только найти ближайший пункт приема макулатуры.

— Макулатуру приносят регулярно и в разных объемах, — рассказывают в одном из пунктов приема. — Люди абсолютно разные. Часто приезжают целые семьи, молодежь. Видно, что они это делают не для того, чтобы заработать, потому что финальная сумма просто смешная. Наверное, задумываются об экологии. Конечно, приходят бездомные, куда без них.

Бумага, которая пойдет на переработку, стоит около 0,1−0,15 рубля за 1 килограмм. Здесь могут пригодиться книги, отвергнутые букинистическим отделом — несколько томов не очень хороших сочинений с удовольствием возьмут как вторсырье. Некоторые пункты приема приезжают за макулатурой на собственном транспорте, но в таком случае цена немного снижается.

В пункте приема вторсырья нам пояснили, что не подходит под определение макулатуры — это салфетки, туалетная бумага и втулки, ячейки из-под яиц, сигаретные пачки, кассовые чеки, влажная, самоклеющаяся, промасленная и ламинированная бумага, использованные обои. Нести эти вещи не стоит.

Заработок на металлоломе

Список железного хлама, от которого можно избавиться, достаточно обширный: от гвоздей и ненужной чугунной ванной до старого автомобиля. Бытовой лом разделяется на классы, которые оплачиваются по-разному: разбежка от 1 до 8 рублей. Цену стоит уточнить в конкретном пункте по приёму металла. Промышленный лом принимают после тщательной проверки документов, которые подтверждают, что это не ворованное имущество.

Не принимают металл с повышенным радиоактивным фоном, герметичные емкости с неизвестным наполнением. Избавиться от военной техники и боеприпасов также не выйдет. Тем более не стоит нести в пункт приема металлолома предметы, принадлежащие коммунальным службам, — люки, провода, трубы.

Сдача крови

Заработать можно и на сдаче крови. В 9-й городской клинической больнице донорам крови на руки выдается 82,72 рубля. Компенсацию выплачивают только в день сдачи крови. Студентам нужно предварительно позаботиться о том, чтобы принести справку с места учебы — доплата к основной сумме составляет 18,38 рубля.

— Я несколько раз сдавал кровь, когда учился в университете, — рассказывает социолог Артем. — Это была неплохая денежная прибавка, сумма сопоставима с повышенной стипендией в БГУ. Среди моих знакомых также есть несколько доноров, в основном это молодежь до 25 лет. В целом, когда приходишь в отделение переливания крови, видишь там достаточно разношерстную публику — от студентов до мужчин и женщин за 40 лет, которые уже стали почетными донорами. Последним, кстати, полагается надбавка к пенсии 40%.

Донор получает в день сдачи крови освобождение от работы (с сохранением заработка), воинской службы или занятий.

Для того, чтобы стать донором, нужно убедиться, что для этого нет противопоказаний. Получить информацию несложно, достаточно обратиться к лечащему врачу, который изучит историю болезней. Если справка на руках, следующий этап — запись в центр сдачи крови. Здесь рекомендуется учитывать близость пункта переливания к дому.

Больше информации можно получить на сайте Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий.