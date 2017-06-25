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Microsoft подтвердила утечку исходного кода Windows 10

26.06.2017 12:18 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе в Сеть была выложена часть исходного кода Windows 10. Файлы, касающиеся драйверов USB, накопителей и Wi-Fi, появились на ресурсе Beta Archive.


Microsoft подтвердила факт утечки, заявив, что опубликованные файлы касаются проекта Shared Source Initiative и использовались партнерами компании и OEM-поставщиками.

Издание The Register утверждает, что в Сеть «утекло» около 32 ГБ данных, при этом часть этой информации было доступно не только на прошлой неделе, но и несколько лет назад. В The Register также уверены, что это самая большая утечка исходников Microsoft с 2004 (тогда она касалась Windows 10).

В The Verge с этой информацией не согласны и считают, что данных в Сеть попало не так много. В самом Beta Archive говорят, что объем утечки — около 1,2 ГБ. При этом издание само удалило конфиденциальную информацию «без давления со стороны Microsoft».

Напомним, в отличие от основанных на Linux операционных систем, в Windows используется закрытый исходный код.

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Утверждается, что в сеть выложили 32 ГБ данных.

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