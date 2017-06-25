Протестующие против АЭС в Бельгии создали живую цепь из 50 тысяч человек

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В Бельгии активисты, требующие закрытия атомных электростанций, организовали живую цепь протяженностью 90 км.

Об этом сообщает RT France.

По данным организаторов, в мероприятии приняли участие порядка 50 тыс. человек.

Активисты встали живой цепью между АЭС "Тианж" в бельгийском городе Юи и немецким городом Аахен.

Организаторы акции выступили с требованием немедленного закрытия двух ядерных реакторов, в которых несколько лет назад обнаружили множество микротрещин. По мнению Федерального агентства по ядерному контролю Бельгии, АЭС может продолжать работу.

Ранее на юго-востоке Франции произошел пожар на атомной электростанции "Бюже", пишет baltnews.lt .