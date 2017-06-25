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На первое место в рейтинге самых выдающихся людей россияне поставили Сталина

26.06.2017 12:00 — Разное | Ежедневник  
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На первое место в рейтинге самых выдающихся людей россияне поставили Сталина

фото: rbc.ru

Россияне назвали Иосифа Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов. Он опередил в этом рейтинге Александра Пушкина и Владимира Путина.

На первое место в рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов россияне поставили Иосифа Сталина, таковым его назвали 38% опрошенных. На второе и третьем местах расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34% голосов, пишет РБК.

Опрос провел Левада-центр, данные публикует «Интерфакс». Отвечая на вопрос, респонденты сами называли имена и не были ограничены одним вариантом ответа, поэтому сумма процентов всех ответов превышает 100%.

32% россиян назвали самым выдающимся человеком Владимира Ленина и 29% Петра I. В 2012 году россияне назвали тех же людей в своих ответах, но тогда они получили другое количество голосов. Так, на первом месте шел Сталин (42%), затем Ленин и Петр I, набравшие по 37% голосов. Пушкин и Путин занимали четвертое и пятое места (29 и 22%).

В первую десятку рейтинга в 2017 году также вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).

Опрос был проведен с седьмого по 10 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

 
 
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Россияне назвали Иосифа Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов. Он опередил в этом рейтинге Александра Пушкина и Владимира Путина.

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