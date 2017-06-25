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Очередникам четырех районов столицы предлагают арендное жилье
Очередники четырех районов Минска могут написать заявления на арендное жилье. Стоимость аренды предлагаемого жилья от 36 до 264 рублей в месяц.
Для очередников Фрунзенского района есть несколько квартир.
Заявления о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул. Кальварийская, 39 и ул. Неманская, 22) до 29 июня включительно (при себе иметь паспорт).
Администрация Октябрьского района предлагает своим первоочередникам следующее жилье:
Заявления граждан о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации Октябрьского района Минска (ул. Чкалова, д.6) с 19 июня 2017 года по 04 июля 2017 года включительно (при себе иметь паспорт).
В Ленинском районе тоже есть арендное жилье для обычных очередников:
Заявления граждан о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Маяковского, 83) до 28 июня включительно.
В Центральном районе для очередников есть две квартиры:
Заявления граждан о предоставлении указанных помещений службой «Одно окно» администрации района (ул.Мельникайте, 6) принимаются до 7 июля включительно (при себе иметь паспорт).
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Платить за него надо будет 36-264 рубля в месяц.
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