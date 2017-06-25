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Очередникам четырех районов столицы предлагают арендное жилье

26.06.2017 12:28 — Разное | Tut.by  
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Очередники четырех районов Минска могут написать заявления на арендное жилье. Стоимость аренды предлагаемого жилья от 36 до 264 рублей в месяц.

Для очередников Фрунзенского района есть несколько квартир.



Для первоочередников района есть две квартиры:

Заявления о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул. Кальварийская, 39 и ул. Неманская, 22) до 29 июня включительно (при себе иметь паспорт).

Администрация Октябрьского района предлагает своим первоочередникам следующее жилье:


Заявления граждан о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации Октябрьского района Минска (ул. Чкалова, д.6) с 19 июня 2017 года по 04 июля 2017 года включительно (при себе иметь паспорт).

В Ленинском районе тоже есть арендное жилье для обычных очередников:

  • однокомнатная квартира № 228 общей площадью 33,2 кв.м. в жилом доме № 85 по ул Плеханова, расположенная на 5-м этаже. Размер платы за пользование составляет 153 рубля в месяц;
  • двухкомнатная квартира № 23 общей площадью 39,9 кв.м. в жилом доме № 122 по пр. Рокоссовского, расположенная на 3-м этаже. Размер платы за пользование составляет 184 рубля в месяц.

Заявления граждан о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Маяковского, 83) до 28 июня включительно.

В Центральном районе для очередников есть две квартиры:

  • трехкомнатная квартира № 2 площадью 43,6 кв. метра в доме № 60 по ул. Орловская (квартира благоустроенная, расположена на 1-м этаже 3- ех этажного дома). Размер платы за пользование составит 240,67 рубля;
  • двухкомнатная квартира № 77 площадью 44,1 кв. метра в доме № 9 по ул. Орловская (квартира благоустроенная, расположена на 5-м этаже 5-ти этажного дома). Размер платы за пользование составит 243,70 рубля.

Заявления граждан о предоставлении указанных помещений службой «Одно окно» администрации района (ул.Мельникайте, 6) принимаются до 7 июля включительно (при себе иметь паспорт).

 
Теги: Минск
 
 
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