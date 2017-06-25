МИНСК, 26 июн — Sputnik. Беларусь не исключает возможности покупки в России оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

"Поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками", — заявил посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко.

В Сухопутных войсках РФ уже действуют десять ракетных соединений, полностью переведенных на современные комплексы. Как ожидается, все ракетные соединения Сухопутных войск будут перевооружены с комплекса "Точка-У" на "Искандер-М" до 2020 года.

Смотрите в инфографике Sputnik характеристики ОТРК "Искандер".



Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер»

Ракетный комплекс "Искандер", которым заинтересовалась Беларусь, предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Смотрите на видео запуск ракеты комплексом "Искандер-М".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:50 / 6.04Mb / просмотров видео: 2019) Минобороны РФ Минобороны РФ СПУТНИК_Запуск ракеты комплексом "Искандер-М" и воронка на месте поражения цели

Разработкой комплекса занималось Конструкторское бюро машиностроения (КБМ), которое входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Сегодня КБМ — крупный конструкторский и научно-производственный центр проектирования, изготовления и испытаний современного вооружения.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" после 2020 года планируется модернизировать.