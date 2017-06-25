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Какие российские "Искандеры" может купить Беларусь

26.06.2017 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Беларусь  не исключает возможности покупки в России оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".  

"Поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками", — заявил  посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко.

В Сухопутных войсках РФ уже действуют десять ракетных соединений, полностью переведенных на современные комплексы. Как ожидается, все ракетные соединения Сухопутных войск будут перевооружены с комплекса "Точка-У" на "Искандер-М" до 2020 года.

Смотрите в инфографике Sputnik характеристики ОТРК "Искандер".

Какие российские "Искандеры" может купить Беларусь
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер»

Ракетный комплекс "Искандер", которым заинтересовалась Беларусь,  предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Смотрите на видео запуск ракеты комплексом "Искандер-М". 

(0:50 / 6.04Mb / просмотров видео: 2019)
Минобороны РФ
Минобороны РФ
СПУТНИК_Запуск ракеты комплексом "Искандер-М" и воронка на месте поражения цели

Разработкой комплекса занималось Конструкторское бюро машиностроения (КБМ), которое входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Сегодня КБМ — крупный конструкторский и научно-производственный центр проектирования, изготовления и испытаний современного вооружения.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" после 2020 года планируется модернизировать.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время идет процесс перевооружения на ОТРК "Искандер-М" ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ, белорусская сторона присматривается к военной...

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