Видеофакт: белорусы смоделировали ДТП с танком в Минске

Резонансная авария с танком произошла в Минске в субботу перед репетицией военного парада ко Дню Независимости. На мокром асфальте танк Т-72 вылетел с проспекта Независимости около "Беларусьфильма" и буквально снес дерево и осветительный столб.

Это событие стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях, а некоторые белорусские предприниматели решили использовать такой информационный повод для своего продвижения. Так, пинская фирма по сбору деревянных 3D-паззлов выпустила видео с "воссозданной аварией" — с фанерным танком и настольной лампой.

"На фоне произошедшего, решили использовать момент и "пропиарить вирусным роликом" нашу продукцию, без цели задеть чьи-либо интересы и достоинство", — рассказали Sputnik в компании.

Коммерческие организации часто используют громкие информационные поводы для своего продвижения. Например, после казуса на открытии Олимпиады-2014 в Сочи, когда не открылось одно из олимпийских колец, это использовали в своей рекламе многие международные компании — в том числе Audi.

В Беларуси подобные кейсы также есть. После скандала с запретом приносить самокат в крупный гипермаркет другие магазины строили рекламу на том, что у них разрешено проходить с самокатами. Для рекламы присоединялись многие компании и к флешмобу "раздеваться и работать" , запущенному в 2016-м после высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко.