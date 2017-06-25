ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: белорусы смоделировали ДТП с танком в Минске

26.06.2017 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Резонансная авария с танком произошла в Минске в субботу перед репетицией военного парада ко Дню Независимости. На мокром асфальте танк Т-72 вылетел с проспекта Независимости около "Беларусьфильма" и буквально снес дерево и осветительный столб.

Это событие стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях, а некоторые белорусские предприниматели решили использовать такой информационный повод для своего продвижения. Так, пинская фирма по сбору деревянных 3D-паззлов выпустила видео с "воссозданной аварией" — с фанерным танком и настольной лампой.

"На фоне произошедшего, решили использовать момент и "пропиарить вирусным роликом" нашу продукцию, без цели задеть чьи-либо интересы и достоинство", — рассказали Sputnik в компании.

Коммерческие организации часто используют громкие информационные поводы для своего продвижения. Например, после казуса на открытии Олимпиады-2014 в Сочи, когда не открылось одно из олимпийских колец, это использовали в своей рекламе многие международные компании — в том числе Audi.

В Беларуси подобные кейсы также есть. После скандала с запретом приносить самокат в крупный гипермаркет другие магазины строили рекламу на том, что у них разрешено проходить с самокатами. Для рекламы присоединялись многие компании и к флешмобу "раздеваться и работать", запущенному в 2016-м после высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столкновение танка и осветительного столба в Минске смоделировала одна из белорусских частных компаний при помощи настольной лампы и фанерной модели боевой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Очередникам четырех районов столицы предлагают арендное жилье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика