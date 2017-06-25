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Жара будет: на этой неделе до +36°С

26.06.2017 12:52 — Разное | Ежедневник  
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Жара будет: на этой неделе до +36°С

фото: kp.by

На этой неделе в Беларуси ожидается всплеск жары, но при этом пройдут грозы, шквалы, возможен град.

Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.
В начале недели на погодных условиях в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления, на фоне которого будут проходить малоактивные фронтальные разделы.

27 июня, во вторник, ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем в северных районах страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура ночью +8 +14°С, днем +18 +23°С, по югу до +25°С.

В среду, 28 июня, преимущественно без осадков, лишь днем по западу в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +5 +12°С, по юго-западу до +16°С; днем +22 +29°С, в юго-западных районах до +31°С.

Далее с юго-запада Европы будут смещаться активные атмосферные фронты, вслед за которыми будет смещаться очень теплая, но неустойчивая воздушная масса.

29 июня, в четверг ночью по северо-западу, днем в отдельных районах, преимущественно по юго-западной половине Беларуси кратковременные дожди, грозы. Днем усиление ветра порывами до 15−20 м/с, местами возможен град. Температура ночью +13 +20°С, по северо-востоку +10 +12°С; днем +28 +34°С, в отдельных районах по югу до +36°С.

30 июня, в пятницу, на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, усиление ветра порывами до 15−20 м/с, днем возможен град. Температура ночью +16 +23°С, днем +25 +32°С, по юго-востоку до +34°С.

Июль начнется с умеренно-теплой погоды. Через Беларусь будут проходить атмосферные фронты с Западной Европы и принесут ослабление жаркой погоды.

В субботу, 1 июля, ночью преимущественно по юго-востоку, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +13 +20°С, днем +20 +27°С, по юго-востоку до +30°С.

2 июля, в воскресенье, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах Беларуси грозы. Температура ночью +10 +17°С, днем +17 +24°С, по юго-востоку до +27°С.

 
 
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На этой неделе в Беларуси ожидается всплеск жары, но при этом пройдут грозы, шквалы, возможен град.

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