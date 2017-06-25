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Пятые "Трансформеры" установили антирекорд по кассовым сборам в мире

26.06.2017 12:51 — Разное | Tut.by  
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Премьерный фильм «Трансформеры: Последний рыцарь» стартовал в прокате с самым низким показателем во всей франшизе. Впрочем, по итогам первого уик-энда картина стала лидером проката. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


По итогам премьерной недели «Последний рыцарь» показал самый низкий результат во всей франшизе. Лента за уик-энд собрала 196,2 миллиона долларов в мире (из них 123 миллиона — в Китае). Это немного для картины с бюджетом в 217 миллионов долларов, однако не исключено, что оглушительного провала не будет. Кстати, накануне премьеры критики «разнесли» новых «Трансформеров», утверждая, что после просмотра «мы все станем глупее».

Напомним, первые «Трансформеры» были сняты в 2007 году и заработали в американском прокате 70,5 миллионов долларов за первые выходные. У трех последующих картин этой серии сборы первых американских выходных составляли около 100 миллионов.


— Естественно, мы бы хотели увидеть более значительные цифры на домашнем рынке, — прокомментировала ситуацию Меган Коллиган, глава дистрибьюторского отдела студии Paramount. — В конце концов, у нас глобальный бизнес. Значение имеют мировые сборы, и этот фильм рассчитан на международную аудиторию, — сказала она.

Картину в Минске посмотрели 40 тысяч зрителей, которые принесли ленте 112 тыс. рублей.

На втором месте в столичном прокате — пиксаровский мультфильм «Тачки 3», третья часть франшизы о гоночных машинках. Две первые картины этой серии, которые выходили в 2006-м и 2011-м, вместе собрали в прокате более миллиарда долларов — что означало достаточно неплохой результат. Однако третья часть полнометражного мультфильма пока высокими сборами похвастаться не может. За полторы недели в прокате его сборы составили всего 141,2 миллиона долларов — очень мало для фильма с бюджетом в 175 миллионов долларов.

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По итогам минувшей недели «Тачки 3» собрали 64,8 тыс. рублей в прокате Минска.

Тем временем лидер прошлых двух недель фильм «Мумия» сместился на третью строчку столичного проката. За счет международного проката общая выручка фильма оправдала надежды дистрибьютора «Мумии» кинокомпании Universal Pictures. Конечно, успех ленте пришел не без участия Тома Круза в одной из главных ролей.

За последнию неделю в Минске «Мумия» собрала 29,5 тыс. рублей.

На четвертом месте по сборам — блокбастер студии Disney — пятая часть кинематографической франшизы «Пираты Карибского моря». Самые внушительные сборы в международном прокате фильм продемонстрировал в Китае. За последнюю неделю «пираты» добавили еще 18,5 тыс. рублей в прокате столицы.


Кстати, недавно стало известно, что Джека Воробья могут убить ради обновления «Пиратов Карибского моря». Утверждается, что такую возможность рассматривают в компании Disney. Последняя картина, по имеющимся данным, показывает наихудшие результаты среди всех лент франшизы.

Вторую неделю подряд замыкает топ-5 в Минске черная комедия со Скарлетт Йоханссон в одной из главных ролей. Картина «Очень плохие девчонки», где пятеро героинь всеми силами пытаются скрыть убийство молодого мужчины, собирает 13,9 тыс. рублей в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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