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Пятые "Трансформеры" установили антирекорд по кассовым сборам в мире
Премьерный фильм «
По итогам премьерной недели «Последний рыцарь» показал самый низкий результат во всей франшизе. Лента за уик-энд собрала 196,2 миллиона долларов в мире (из них 123 миллиона — в Китае). Это немного для картины с бюджетом в 217 миллионов долларов, однако не исключено, что оглушительного провала не будет. Кстати, накануне премьеры критики «
Напомним, первые
— Естественно, мы бы хотели увидеть более значительные цифры на домашнем рынке, — прокомментировала ситуацию Меган Коллиган, глава дистрибьюторского отдела студии Paramount. — В конце концов, у нас глобальный бизнес. Значение имеют мировые сборы, и этот фильм рассчитан на международную аудиторию, — сказала она.
Картину в Минске посмотрели 40 тысяч зрителей, которые принесли ленте 112 тыс. рублей.
На втором месте в столичном прокате — пиксаровский мультфильм
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По итогам минувшей недели «Тачки 3» собрали 64,8 тыс. рублей в прокате Минска.
Тем временем лидер прошлых двух недель фильм «
За последнию неделю в Минске «Мумия» собрала 29,5 тыс. рублей.
На четвертом месте по сборам — блокбастер студии Disney — пятая часть кинематографической франшизы «
Кстати, недавно стало известно, что Джека Воробья могут убить ради обновления «Пиратов Карибского моря».
Вторую неделю подряд замыкает топ-5 в Минске черная комедия со Скарлетт Йоханссон в одной из главных ролей. Картина
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