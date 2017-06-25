Премьерный фильм « Трансформеры: Последний рыцарь » стартовал в прокате с самым низким показателем во всей франшизе. Впрочем, по итогам первого уик-энда картина стала лидером проката. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





По итогам премьерной недели «Последний рыцарь» показал самый низкий результат во всей франшизе. Лента за уик-энд собрала 196,2 миллиона долларов в мире (из них 123 миллиона — в Китае). Это немного для картины с бюджетом в 217 миллионов долларов, однако не исключено, что оглушительного провала не будет. Кстати, накануне премьеры критики « разнесли » новых «Трансформеров», утверждая, что после просмотра «мы все станем глупее».

Напомним, первые «Трансформеры» были сняты в 2007 году и заработали в американском прокате 70,5 миллионов долларов за первые выходные. У трех последующих картин этой серии сборы первых американских выходных составляли около 100 миллионов.





— Естественно, мы бы хотели увидеть более значительные цифры на домашнем рынке, — прокомментировала ситуацию Меган Коллиган, глава дистрибьюторского отдела студии Paramount. — В конце концов, у нас глобальный бизнес. Значение имеют мировые сборы, и этот фильм рассчитан на международную аудиторию, — сказала она.

Картину в Минске посмотрели 40 тысяч зрителей, которые принесли ленте 112 тыс. рублей.

На втором месте в столичном прокате — пиксаровский мультфильм «Тачки 3» , третья часть франшизы о гоночных машинках. Две первые картины этой серии, которые выходили в 2006-м и 2011-м, вместе собрали в прокате более миллиарда долларов — что означало достаточно неплохой результат. Однако третья часть полнометражного мультфильма пока высокими сборами похвастаться не может. За полторы недели в прокате его сборы составили всего 141,2 миллиона долларов — очень мало для фильма с бюджетом в 175 миллионов долларов.

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По итогам минувшей недели «Тачки 3» собрали 64,8 тыс. рублей в прокате Минска.

Тем временем лидер прошлых двух недель фильм « Мумия » сместился на третью строчку столичного проката. За счет международного проката общая выручка фильма оправдала надежды дистрибьютора «Мумии» кинокомпании Universal Pictures. Конечно, успех ленте пришел не без участия Тома Круза в одной из главных ролей.

За последнию неделю в Минске «Мумия» собрала 29,5 тыс. рублей.

На четвертом месте по сборам — блокбастер студии Disney — пятая часть кинематографической франшизы « Пираты Карибского моря ». Самые внушительные сборы в международном прокате фильм продемонстрировал в Китае. За последнюю неделю «пираты» добавили еще 18,5 тыс. рублей в прокате столицы.





Кстати, недавно стало известно, что Джека Воробья могут убить ради обновления «Пиратов Карибского моря». Утверждается , что такую возможность рассматривают в компании Disney. Последняя картина, по имеющимся данным, показывает наихудшие результаты среди всех лент франшизы.

Вторую неделю подряд замыкает топ-5 в Минске черная комедия со Скарлетт Йоханссон в одной из главных ролей. Картина «Очень плохие девчонки» , где пятеро героинь всеми силами пытаются скрыть убийство молодого мужчины, собирает 13,9 тыс. рублей в Минске.

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