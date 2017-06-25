Внимание, розыск! ГАИ ищет очевидцев ДТП с участием мотоциклиста в Минске

ГАИ Октябрьского района устанавливает очевидцев ДТП, которое произошло 21 июня, около 11.30, на улице Казинца: неустановленный грузовик подрезал мотоциклиста, тот упал и получил травмы. Инцидент попал в объектив видеорегистратора автомобиля, однако идентифицировать номер скрывшегося автомобиля по видео не представляется возможным.

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Как сообщили в ГАИ, мотоциклист ехал со стороны улицы Кижеватова в направлении МКАД в крайней левой полосе. В какой-то момент со средней полосы в его полосу начал перестраиваться грузовик МАЗ. Мотоциклист, избегая столкновения, применил экстренное торможение и упал. Водитель грузовика закончил перестроение и с места происшествия уехал.

В результате ДТП байкер получил травмы различной степени тяжести.

Инспекторы обращаются к гражданам, которые стали свидетелями указанного ДТП либо располагают какими-либо сведениями, способствующими восстановлению объективной картины произошедшего, с просьбой обратиться в ГАИ Октябрьского района либо сообщить об этом по телефону: +375−29−656−06−02.