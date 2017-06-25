ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внимание, розыск! ГАИ ищет очевидцев ДТП с участием мотоциклиста в Минске

26.06.2017 13:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ГАИ Октябрьского района устанавливает очевидцев ДТП, которое произошло 21 июня, около 11.30, на улице Казинца: неустановленный грузовик подрезал мотоциклиста, тот упал и получил травмы. Инцидент попал в объектив видеорегистратора автомобиля, однако идентифицировать номер скрывшегося автомобиля по видео не представляется возможным.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Как сообщили в ГАИ, мотоциклист ехал со стороны улицы Кижеватова в направлении МКАД в крайней левой полосе. В какой-то момент со средней полосы в его полосу начал перестраиваться грузовик МАЗ. Мотоциклист, избегая столкновения, применил экстренное торможение и упал. Водитель грузовика закончил перестроение и с места происшествия уехал.

В результате ДТП байкер получил травмы различной степени тяжести.

Инспекторы обращаются к гражданам, которые стали свидетелями указанного ДТП либо располагают какими-либо сведениями, способствующими восстановлению объективной картины произошедшего, с просьбой обратиться в ГАИ Октябрьского района либо сообщить об этом по телефону: +375−29−656−06−02.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Кубке стран Восточной Европы по дрифтингу в Минске победил гонщик из США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика