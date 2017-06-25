В Кубке стран Восточной Европы по дрифтингу в Минске победил гонщик из США

На участие в EEDC #DriftMinsk подали заявку 27 пилотов из 6 стран: Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, США. Специальным гостем соревнований стал победитель Formula Drift USA Челси Дэнофа. Чтобы попасть в топ-24, спортсменам нужно было не только преодолеть извилистую траекторию трассы, но и справиться с погодными условиями.





Во время квалификационных заездов начался сильный ливень, и это сильно усложнило задачу гонщиков. Американский гость стал всего лишь шестым в квалификации, но в итоге занял высшую ступеньку на пьедестале почета.





— Конфигурация трассы была выстроена таким образом, что у спортсменов был длинный отрезок пути для разгона. Это позволило развить скорость постановки 120-140 км/ч. Далее сразу нужно было инициировать маленький занос направо, а потом резко налево. После была большая скоростная дуга, перекладка в обратную сторону и снова перекладка. Финишировали пилоты напротив зрительских трибун, — рассказали организаторы Кубка.





Финальный участок трассы располагался примерно в полуметре от бетонных ограждений. Каждый из присутствующих смог почувствовать на себе накал эмоций и зашкаливающий уровень адреналина.

Организаторы позаботились и о тех болельщиках, которые не смогли попасть на состязания. Трансляция гонки проходила в соцсетях. В онлайн-режиме за соревнованиями следили тысячи зрителей из разных стран мира.





— Сложно выделить какой-то один особенный заезд. Они все были очень крутыми и бескомпромиссными. Пилоты ехали на полную мощность и максимально близко друг к другу. Гонщики старались не просто безошибочно выполнить судейское задание, но и показать красивый дрифт, — прокомментировал прошедшие события руководитель гонки Айк Симонян.

На подиум поднялись представители трех стран. Победителем соревнований стал звезда американского дрифта Челси Дэнофа, второе место досталось чемпиону Беларуси 2016 года Сергею Саку, третью ступеньку занял спортсмен из Санкт-Петербурга Сергей Кабаргин.





— То, что в тройку победителей вошли гонщики из трех стран, очень символично и показывает, что мы на верном пути. Мы делаем качественные мероприятия, которые привлекают сильнейших дрифтеров, — поделился Айк Симонян.





Снова почувствовать запах жженой резины и поболеть за спортсменов зрители смогут совсем скоро. 23 июля в ГСОК «Логойск» пройдет III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу. Это единственная ночная гонка чемпионата. Финальные заезды проходят в темное время суток, что добавляет спецэффектов этому адреналиновому шоу. Чтобы посмотреть на эту гонку, в Беларусь специально прилетит судья Formula Drift USA Ryan Lanteigne. Присутствие такого именитого гостя — еще одно подтверждение международного уровня белорусских дрифт-мероприятий.