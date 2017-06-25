Классика жанра: минчан ждет премьера балета "Орр и Ора" /

В Национальном академическом большом театре оперы и балета Беларуси готовится премьера. Совместный российско-белорусский балет "Орр и Ора" поставят хореограф Александра Тихомирова и дирижер-постановщик Андрей Иванов. Либретто нового балета по собственному рассказу написал бизнесмен, профессор, уроженец Беларуси Вячеслав Заренков. Музыку создал петербургский композитор Михаил Крылов, чьи песни исполняют Михаил Боярский, Альберт Асадулин, Надежда Бабкина и другие известные артисты.

Работа над балетом началась еще в 2016 году. Тогда Михаилом Крыловым была создана только оркестровая версия, пока без хореографии. Подобная традиция была распространена в прошлом и позапрошлом веке при создании хореографических произведений, чтобы зритель и слушатель привыкал к новым мелодиям к моменту финальной постановки. Оркестровая премьера с успехом прозвучала в государственной академической капелле Санкт-Петербурга в феврале 2016 года, а позже, в мае того же года премьеру показали на Кипре, где и происходила история, ставшая основой либретто.

"К сожалению, наблюдается такая тенденция, что театры боятся браться за новый материал. Тому есть определенные причины, в основном экономического характера. Зрители гораздо охотнее идут на раскрученные бренды — "Лебединое озеро", "Щелкунчик", этот ряд можно продолжать. Радостно, что познакомившись в Минске, в Беларуси с театром поближе, мы решили попробовать вместе это действо поставить и сделать. Очень хочется верить, что новое тоже вызовет интерес у публики. Тем более, что задействованы очень серьезные силы", — рассказал Крылов.

Балет начинал создаваться на основе небольшого молодого петербургского театра "К Элизе". В какой-то момент автор Вячеслав Заренков поделился с композитором мечтой о том, чтобы премьера прошла на его родине. Интересно то, что сначала Крылов и Заренков привезли в Минск другой балет, ранее созданный ими в соавторстве. Но в процессе переговоров Большой театр Беларуси заинтересовался балетом "Орр и Ора", на тот момент представлявшем собой разрозненные фрагменты партитур.

"Александра Тихомирова, балетмейстер, когда-то танцевала в Мариинском театре, окончила Петербургскую консерваторию, сейчас работает над нашим спектаклем. Сценография совершенно замечательная, сделана Вячеславом Окуневым. Это мировая звезда, он штатно работает в Мариинском, но он работал и в Ла Скала, и на многих мировых площадках. По контракту он работает и с Минском, местная публика прекрасно знает его работы. Ну а чисто балетную форму мне помог создать композитор и аранжировщик Олег Ходоско", — говорит Крылов.

Сюжет, ставший основой балета, выглядит так: паре влюбленных друзья подарили орла. Вскоре тот нашел себе спутницу, которую люди также приняли. Через некоторое время влюбленные расстались, разъехались по разным городам, и каждый взял с собой птицу. Но орел не вынес одиночества, улетел от хозяина и отправился на поиски подруги. И нашел её, показав людям, что такое настоящая преданность. В итоге влюбленные вновь встретились благодаря птицам, которые оказались мудрее людей.

Премьера балета "Орр и Ора" пройдет в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси 28 и 29 июня. В планах создателей — показать новую балетную постановку в разных городах и странах.

Беседу с композитором Михаилом Крыловым слушайте на радио Sputnik Беларусь.