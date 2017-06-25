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Это и ваша звезда: 26 июня Минску присвоили звание Города-героя

26.06.2017 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Минск стал девятым городом-героем в СССР, он ждал своей звезды ровно 30 лет. 26 июня 1974 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Минску Город-герой.

На кадрах архивной хроники запечатлен торжественный митинг в Минске, который прошел по поводу присвоения городу звания героя. На площади Ленина, перед домом правительства в первых рядах стоят ветераны войны — еще совсем не старые крепкие люди, с боевыми орденами.

Перед собравшимися на площади под проливным дождем, выступает первый секретарь ЦК компартии БССР Петр Машеров. То, что Минск все-таки получил это звание — его заслуга. Многие годы вопрос о присвоении Минску звания Города-героя оставался подвешенным в воздухе. Первые звания героев города СССР — Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса, получили еще в 1945 году. Минску, в центре которого после освобождения было не больше 70 целых зданий, этого звания пришлось ждать долго. У официальной военной историографии были вопросы к минскому подполью, действовавшему в городе в годы войны. Минские подпольщики официально были признаны героями сопротивления лишь в конце 50-х годов прошлого века. До этого отношение к их деятельности было двойственным, потому и вопрос с присвоением звания Минску, республиканские власти предпочитали не поднимать.

Когда Петр Машеров стал первым секретарем ЦК компартии БССР, он вновь поднял вопрос о присвоении Минску почетного звания. И вот в 1974 году город стал Героем. Выступая на торжественном митинге перед ветеранами и жителями Минска Петр Машеров отметил, что "звезда Героя на знамени Минска — это и ваша звезда".

 
Теги: Минск
 
 
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43 года назад, спустя 30 лет после освобождения, Минску было присвоено звание Города-героя.

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