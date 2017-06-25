ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Матюшевский: на ВГС будут обсуждаться девять вопросов экономической тематики

26.06.2017 13:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Матюшевский: на ВГС будут обсуждаться девять вопросов экономической тематики

фото: sputnik.by

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский заявил, что на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России будут обсуждены вопросы экономической тематики.

"В повестке 9 вопросов. Три из них наиболее чувствительные для нас", - сказал Матюшевский, выступая в парламенте в понедельник в Минске, пишет Интерфакс-Запад.

В частности, уточнил первый вице-премьер, речь идет об обсуждении  промышленной кооперации, взаимодействии в агропромышленном комплексе, а также о вопросах свободы передвижения и транзита товаров.

Как сообщалось, ВГС пройдет 30 июня в Москве.
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский заявил, что на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мінабароны: Экіпаж танка, які ўрэзаўся ў слуп, у парадзе ўдзельнічаць не будзе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика