Матюшевский: на ВГС будут обсуждаться девять вопросов экономической тематики



фото: sputnik.by

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский заявил, что на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России будут обсуждены вопросы экономической тематики.

"В повестке 9 вопросов. Три из них наиболее чувствительные для нас", - сказал Матюшевский, выступая в парламенте в понедельник в Минске, пишет Интерфакс-Запад.

В частности, уточнил первый вице-премьер, речь идет об обсуждении промышленной кооперации, взаимодействии в агропромышленном комплексе, а также о вопросах свободы передвижения и транзита товаров.

Как сообщалось, ВГС пройдет 30 июня в Москве.

