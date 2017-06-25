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Матюшевский: на ВГС будут обсуждаться девять вопросов экономической тематики
26.06.2017 13:17 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский заявил, что на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России будут обсуждены вопросы экономической тематики.
"В повестке 9 вопросов. Три из них наиболее чувствительные для нас", - сказал Матюшевский, выступая в парламенте в понедельник в Минске, пишет Интерфакс-Запад.
В частности, уточнил первый вице-премьер, речь идет об обсуждении промышленной кооперации, взаимодействии в агропромышленном комплексе, а также о вопросах свободы передвижения и транзита товаров.
Как сообщалось, ВГС пройдет 30 июня в Москве.
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Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский заявил, что на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России...
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