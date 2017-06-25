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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

26.06.2017 13:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг 29 июня из-за жары, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
© Pixabay
Гидромет о погоде: на Беларусь идет 30-градусная жара

Ранее белорусские синоптики предупредили: на текущей неделе в республике произойдет аномальное повышение температуры воздуха – местами столбики термометров поднимутся выше +35°С.

"Днем 29 июня на большей части страны ожидается повышение температуры воздуха до +30..+34°С, в отдельных районах по югу – до +36°С", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что во многих районах произойдет усиление ветра – его порывы будут достигать 15-20 м/с. 

В связи с этим в Беларуси был объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявляется, когда погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным человеческим жертвам.

 
Теги: Минск
 
 
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Во многих районах Беларуси ожидается усиление ветра – его порывы будут достигать 15-20 м/с.

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