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В Минобороны объяснили инцидент с танком плохой погодой

26.06.2017 14:04 — Разное | Ежедневник  
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В Минобороны объяснили инцидент с танком плохой погодой

onliner.by

В Министерстве обороны Беларуси прокомментировали инцидент, произошедший на проспекте Независимости во время репетиции парада.

Напомним, ДТП произошло на проспекте Независимости в Минске во время репетиции парада: танк Т-72Б врезался в дерево  и снес фонарный столб. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал, а сам танк получил незначительные повреждения.

Главной причиной случившегося в Минобороны назвали сложные погодные условия, проливной дождь, мокрый асфальт.

«Солдат не находится на гауптвахте, — дополнил полковник Владимир Макаров. — Занос произошел до того, как он начал маневрировать. Возможно, его действия (торможение после заноса) обеспечили меньшие разрушения».

Макаров объяснил, что приняты всевозможные меры во избежание еще раз подобного случая: проведены дополнительные инструктажи и специальные занятия ответственных людей.

Также он сообщил, что проверка по данному делу еще идет, согласно результатам котором будут приняты соответствующие решения и меры.

В министерстве добавили, что танк не будет принимать участие в параде.

 
Теги: Минск
 
 
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В Министерстве обороны Беларуси прокомментировали инцидент, произошедший на проспекте Независимости во время репетиции парада.

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