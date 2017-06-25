Упростить ведение бизнеса планируется в течение месяца

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Декреты и указы по упрощению условий ведения бизнеса могут подписать до конца июля. Такое прогноз сделал первый вице-премьер Василий Матюшевский, выступая в понедельник на совместном заседании палат Национального собрания.

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение проекта декрета главы государства, который наработала рабочая группа под председательством Натальи Кочановой. В это же время будут приняты дополнения – рассчитываем, что буквально в течение месяца, – цитирует Матюшевского БЕЛТА .

Напомним, в пятницу Лукашенко провел совещание Администрации президента, на котором выразил желание не тянуть с «раскрепощением бизнеса», а достаточно оперативно рассмотреть проекты декрета и указов.