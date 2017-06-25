В Речице осужден виновник смертельной аварии, который вез в автомобиле семь пассажиров

Суд Речицкого района назначил 36-летнему водителю наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии в условиях поселения. Также обвиняемого лишили водительских прав сроком на пять лет. Кроме того, суд постановил взыскать с владельца Audi в пользу потерпевшей стороны в счет компенсации морального вреда восемь тысяч рублей, пишет « Гомельская праўда ».



Фото: Злата Самойленко

Напомним, ДТП случилось 14 августа 2016 года. Недалеко от деревни Кирово Речицкого района опрокинулась Audi, в которой ехали восемь человек . Двое пассажиров и вовсе находились в багажнике. А за несколько километров до происшествия еще один пассажир, девятый, вышел на остановке.

В результате аварии один из пассажиров погиб, двое оказались — в реанимации. Водитель автомобиля сразу же после ДТП на попутной машине уехал в Гомель.

— На этапе следствия выяснилось, что водитель превысил скорость — развил не менее 116 км/ч при допустимых 90 км/ч, — рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта следственного управления УСК по Гомельской области Виктор Кавтунов. — Все восемь мужчин, ехавших в автомобиле — сотрудники СУ-45 ОАО «Гомельпромстрой». Кроме того установлено, что все пассажиры находились в рабочее время в нетрезвом состоянии.

Автомобиль Audi A6 принадлежал не водителю, а одному из пассажиров. В тот день сотрудники отмечали профессиональный праздник — День строителя и попросили коллегу сесть за руль, поскольку он был трезвым. Но и виновник аварии после того, как уехал с места происшествия, также выпил спиртное.

Приговор вступил в законную силу.