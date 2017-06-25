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Минэкономики: инфляция по итогам года может составить 6%
26.06.2017 14:21 — Разное | Ежедневник
фото: Интерфакс
Инфляция до конца года в Беларуси не превысит 7% против прежних 9%. Об этом сообщил 26 июня первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой.
«И это мы пока осторожно закладываем», – отметил он.
По его словам, в связи с тем, что рост цен по итогам пяти месяцев составил всего 2,7%, то итоговый показатель за год может составить 6-6,5%, передает
На 2018 год закладывается инфляция в 7%. Также до конца следующего года планируется снизить ставку рефинансирования до 11-12% годовых, заявил Дмитрий Крутой.
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Инфляция до конца года в Беларуси не превысит 7% против прежних 9%. Об этом сообщил 26 июня первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой.
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