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Белорусские атлеты завоевали 16 медалей на юниорском ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

26.06.2017 14:36 — Разное | Tut.by  
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Белорусские атлеты завоевали 16 медалей на юниорском чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее высокого результата добились в байдарке-четверке Алексей Мисюченко, Юрий Ткачев, Кирилл Никитин, Илья Федоренков, атлеты первыми пересекли финишную ленту на дистанции 1000 м. Отличились и девушки: на дистанции 200 м в каноэ-двойке Дарина Солоненко и Ольга Климова стали лучшими.

Золотые награды в одиночном заезде в каноэ на дистанциях 1000 и 500 м завоевал белорус Григорий Майсюк. Также на первую ступень пьедестала поднялись Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов, которые оказались сильнейшими в заезде на байдарке-двойке на 500 м.

Всего в копилке белорусской сборной 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды.

Участие в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи приняли 860 спортсменов из 37 стран Старого Света.

 
 
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Белорусские атлеты завоевали 16 медалей на юниорском чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в Белграде (Сербия).

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