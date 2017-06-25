Дом на миллион. Как выглядят самые дорогие особняки, которые продают под Минском

На рынке элитной недвижимости цены понемногу снижаются. Даже те владельцы, что не ставят целью побыстрее продать дом, со временем переписывают цены. REALTY.TUT.BY выбрал самые дорогие дома из тех, что сейчас рекламируются.

Дом в деревне Валерьяново (4 км от МКАД, логойское направление) предлагают за 1,05 миллиона долларов. Общая площадь — 504 квадратных метра. Площадь участка — 22 сотки. В доме большая гостиная с камином, кухня, несколько санузлов, три спальни. Отопление газовое, автономная канализация. Гараж на две машины.

















Еще в прошлом году дом в английском стиле в с\т Ждановичи был выставлен на продажу. Цена на него сейчас снизилась на 100 тысяч долларов и составляет 1,15 миллиона долларов. Общая площадь дома - 500 квадратных метров, участок — 11 соток. Высота потолков на первом этаже 4 метра, а на втором - 6 метров. Фасад дома выполнен из клинкерного кирпича ручной формовки. Все коммуникации, находящиеся в доме, центральные, установлен газовый котел, дом оборудован сигнализацией.













В Раубичах предлагают коттедж на улице Солнечной за 1,75 миллиона долларов. Общая площадь — 594 квадратных метра, участок — 30 соток. В объявлении сказано, что дом продается со всей мебелью и техникой.

















Этот особняк в деревне Тарасово (2 км от МКАД, раковское направление) продается не первый год, но цену на него хозяева не снижают и просят за него 1,8 миллиона долларов. Общая площадь дома — почти 600 квадратных метров. Участок — 25 соток. К дому подведены все коммуникации: газ, водопровод, а также скважина с глубинным насосом; канализация местная. В отдельно стоящем здании располагается бассейн и баня, также на участке есть беседка и помещение для персонала. Гараж на два машино-места. На участке есть садовые скульптуры из мраморной крошки, фонтан из бронзы (300 кг) с позолотой (авторская работа скульптора А.И. Лыщика в единственном экземпляре).

















Самое дорогое предложение на сегодня — усадьба в Тарасово, которая продается как «готовый бизнес» за 3 миллиона долларов. Особняк 1998 года постройки, занимает площадь 790 квадратных метров. Участок — 1,257 гектаров с большим озером.













Почти за эти же деньги продают особняк в Боровлянах. Сейчас за него хотят 2,95 миллиона долларов. Напомним, в 2015 году этот дом был самым дорогим коттеджем в Беларуси , выставленным на продажу. Тогда за него хотели — 4,3 миллиона долларов. Над дизайном интерьера работал известный белорусский архитектор Александр Кратович.









