Мужская команда ХК «Минск» защитила титул чемпиона Беларуси по хоккею на траве, обыграв в третьем матче финальной серии брестский «Строитель» со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото Белорусской федерации хоккея на траве

Решающий гол на 57-й минуте игры, прошедшей на искусственном поле в Минске, провел нападающий хозяев Иван Луцевич.

В двух предыдущих встречах хоккеисты «Минска» были сильнее «Строителя» 4:0 и 3:2.

Для столичной дружины под руководством Сергея Дроздова это четвертый чемпионский титул подряд.

Бронзовым призером чемпионата стали хоккеисты «Гомеля».

В женском турнире борьба за золотые награды продолжается. После победы на своем поле (1:0) гродненский «Ритм» потерпел поражение на выезде от смолевичской «Виктории» — 0:3. Хет-триком у команды минского региона отметилась Юлия Михейчик.

Счет в серии до двух побед стал 1:1, и третий матч состоится 28 июня в Смолевичах.

Бронзовые награды чемпионата завоевали хоккеистки «Минска», которые обыграли в решающем матче барановичский «Текстильщик» — 2:1.

После завершения сезона на внутренней арене молодежные и национальные сборные Беларуси, составленные из игроков ведущих клубов национального чемпионата, начнут подготовку к чемпионатам Европы. Турниры состоятся в июле-августе текущего года.