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Видеофакт: танцы на руинах во время фестиваля солнца в Перу

26.06.2017 15:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Жители Перу сумели сохранить старинные традиции, несмотря на то, что еще во времена Колумба конкистадоры запрещали соблюдать языческие праздники. Одним из характерных проявлений сохранения памяти о древних инков — фестиваль солнца.

Видеофакт: танцы на руинах во время фестиваля солнца в Перу
© Sputnik/ Мария Амелина
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Солнце занимало в мифологии инков центральное место, поэтому этот праздник много значил для предков современных перуанцев. Богу Инти поклонялись крестьяне, которые напрямую зависели от светила, так как выращивали урожай.

Перуанцы, одетые в национальные одежды, во время фестиваля, который отмечается каждый год в день летнего солнцестояния, устраивают ритуальные танцы у старинной крепости Саксайуаман и произносят молитвы. После официальной части начинаются народные гуляния. Праздник открыт и для туристов.

 
 
Ссылка на источник 21
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Ежегодный фестиваль солнца прошел на южноамериканском континенте в Перу. Смотрите на видео, как перуанцы исполняли древние ритуальные танцы.

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