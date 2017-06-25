Видеофакт: танцы на руинах во время фестиваля солнца в Перу

Жители Перу сумели сохранить старинные традиции, несмотря на то, что еще во времена Колумба конкистадоры запрещали соблюдать языческие праздники. Одним из характерных проявлений сохранения памяти о древних инков — фестиваль солнца.

Солнце занимало в мифологии инков центральное место, поэтому этот праздник много значил для предков современных перуанцев. Богу Инти поклонялись крестьяне, которые напрямую зависели от светила, так как выращивали урожай.

Перуанцы, одетые в национальные одежды, во время фестиваля, который отмечается каждый год в день летнего солнцестояния, устраивают ритуальные танцы у старинной крепости Саксайуаман и произносят молитвы. После официальной части начинаются народные гуляния. Праздник открыт и для туристов.