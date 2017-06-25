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Под Псковом замечен редкий британский танк
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FV4101 Charioteer — это довольно редкая модернизация танка Cromwell VII времен Второй мировой войны, которая сводится к установке на корпус старой машины новой башни с 84-мм QF 20 pounder. Всего было выпущено около 400 таких танков.
Корпус, моторно-трансмиссионная группа и ходовая часть комплектно заимствованы у танка Cromwell VII, за исключением установки курсового пулемета, амбразура которого была заварена. У танков поздних выпусков пушка оснащалась эжекционным устройством для продувки канала ствола.
Первые Cromwell VII были переоборудованы в 50-х годах прошлого века. На вооружении британской армии FV4101 Charioteer пробыли до 1956 года. Часть этих боевых машин была поставлена за рубеж. Дольше всего они прослужили в армии Финляндии — до 1973 года.
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На трале перевозился FV4101 Charioteer - модернизация танка Cromwell VII времен Второй мировой войны.
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