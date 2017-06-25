Под Псковом замечен редкий британский танк

В Сети появились фотографии перевозки британского танка FV4101 Charioteer, которые были сделаны на дорогах Псковской области. Ранее машина была мишенью на одном из полигонов стран Прибалтики.



Фото: vk.com/pavkinrv

FV4101 Charioteer — это довольно редкая модернизация танка Cromwell VII времен Второй мировой войны, которая сводится к установке на корпус старой машины новой башни с 84-мм QF 20 pounder. Всего было выпущено около 400 таких танков.



Фото: vk.com/pavkinrv

Корпус, моторно-трансмиссионная группа и ходовая часть комплектно заимствованы у танка Cromwell VII, за исключением установки курсового пулемета, амбразура которого была заварена. У танков поздних выпусков пушка оснащалась эжекционным устройством для продувки канала ствола.



Фото: vk.com/pavkinrv

Первые Cromwell VII были переоборудованы в 50-х годах прошлого века. На вооружении британской армии FV4101 Charioteer пробыли до 1956 года. Часть этих боевых машин была поставлена за рубеж. Дольше всего они прослужили в армии Финляндии — до 1973 года.