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Вьетнам ожидает роста сотрудничества с Беларусью в сфере АПК
26.06.2017 14:57 — Разное | Ежедневник
фото: ru.nhandan.com.vn
Вьетнамская сторона в ближайшее время нацелена на наращивание взаимодействия с нашей республикой в автосборке и АПК.
Такое заявление в интервью
На взгляд президента Вьетнама, у отношений между странами очень много возможностей, чтобы развиваться динамично и эффективно. Стороны уже заключили важные соглашения в торговле и экономике, например, подписан документ о ЗСТ между Вьетнамом и ЕАЭС.
Сейчас оба государства с успехом занимаются реализацией проекта по образованию совместного предприятия по сборке между МАЗом и компанией «Аувьет». Это первое белорусско-вьетнамское СП планируется запустить в работу в конце 2017 года.
Визит вьетнамского лидера в Беларусь проходит 26-28 июня.
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Вьетнамская сторона в ближайшее время нацелена на наращивание взаимодействия с нашей республикой в автосборке и АПК.
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