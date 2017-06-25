Вьетнам ожидает роста сотрудничества с Беларусью в сфере АПК



фото: ru.nhandan.com.vn

Вьетнамская сторона в ближайшее время нацелена на наращивание взаимодействия с нашей республикой в автосборке и АПК.

Такое заявление в интервью ТАСС сделал глава Социалистической Республики Чан Дай Куанг перед официальным визитом в Беларусь.

На взгляд президента Вьетнама, у отношений между странами очень много возможностей, чтобы развиваться динамично и эффективно. Стороны уже заключили важные соглашения в торговле и экономике, например, подписан документ о ЗСТ между Вьетнамом и ЕАЭС.

Сейчас оба государства с успехом занимаются реализацией проекта по образованию совместного предприятия по сборке между МАЗом и компанией «Аувьет». Это первое белорусско-вьетнамское СП планируется запустить в работу в конце 2017 года.

Визит вьетнамского лидера в Беларусь проходит 26-28 июня.