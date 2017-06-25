Армия Беларуси занимает 50-е место в мире по военной мощи

МИНСК, 26 июн – Sputnik. Беларусь занимает 50-е место в мире по военной мощи, свидетельствуют данные рейтинга 2017 Military Strength Ranking.



© Sputnik Виталий Тимкив Беларусь может рассмотреть возможность покупки "Искандеров" у РФ

Рейтинг Military Strength Ranking учитывает численность Вооруженных сил, наличие и количество военной техники, финансирование армии и другие аспекты.

Согласно рейтингу текущего года Беларусь расположена на 50-м месте. В тройке лидеров – США, Россия и Китай. Беларусь же расположена в компании таких стран, как Филиппины (49), Дания (51) и Бангладеш (52).

В Восточной и Центральной Европе Беларусь находится на шестом месте: республику обходят Румыния, Чехия, Украина, Польша и Россия. В то же время, наша армия сильнее, чем армии Венгрии, Словакии и Болгарии.

Беларусь имеет достаточно высокие позиции по наличию в войсках вооружений и оснащенности, но низкие места с точки зрения финансирования армии и количества военнослужащих.

Последние места в рейтинге занимают Сьерра-Лионе, Суринам и Ботсвана.