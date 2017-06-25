Гродненская семья Петревич 25 июня на игре «Немана» против БАТЭ решила поддержать гродненскую команду молитвой, и на матч с чемпионами пришла с плакатом, на котором была выдержка из Библии. Но написанное не понравилось специалисту по безопасности гродненского клуба и плакат был изъят в перерыве матча. Причина — незарегистрированный баннер.



Фото: hrodna.life

Действия сотрудника клуба Сергея Гойжа не понравились семье, которая несколько часов рисовала плакат.

— Сотрудник клуба пришел в сопровождении милиции и просто забрал у нас Слово Божье. Сказал, что нельзя такое держать на стадионе, — рассказывает Анастасия Петревич. — Но что здесь плохого? Мы с детьми старались, рисовали целый вечер плакат, чтобы поддержать команду. Да, мы верующие и молимся за «Неман», тем более у наших ребят предстоял серьезный матч с сильным соперником. Мы хотели, чтобы Бог помог любимой команде обыграть чемпиона страны и именно поэтому пришли с молитвой на матч. После такого отношения ничего не хочется делать — никакого творчества. Мы же пришли на стадион с плакатом не против государства или какого-нибудь человека, мы просто написали чтобы Бог помог «Неману».

Специалист по работе с болельщиками гродненского клуба Ольга Трофимович во время матча подошла к трибунам, посмотрела плакат семьи Петревич и ничего запрещенного там не увидела. Несмотря на это, плакат в перерыве матча был изъят.

— По содержанию плаката ничего запрещенного на нем не изображено и не написано, — рассказывает Ольга. — Нет ничего плохого в выдержке из Библии, когда люди таким образом поддерживают «Неман». Да, по правилам регламента баннер должен быть зарегистрирован в реестре либо перед матчем утвержден у инспектора, но про такое информированы больше активные фанаты, нежели зрители или болельщики. Поэтому в начале матча я подошла к нашим болельщикам, посмотрела плакат и удостоверилась, что на на нем все в порядке. Возможно, для уверенности нужно было сообщить инспектору матча, но о таком исходе не было и мысли в тот момент.

После матча инспектор ничего плохого в баннере не увидел, как и милиция. Но плакат семье Петревич так и не отдали.

Отметим, что победу в матче одержал БАТЭ, единственный мяч был забит во втором тайме и записан на счет Михаила Гордейчука, который в споре снайперов чемпионата догнал капитана «Немана» Павла Савицкого.

БАТЭ оторвался от «Немана» на 6 очков и с 30 баллами после 14 туров остался на третьей строке турнирной таблицы, «Неман» (24 очка) опустился на пятую позицию, пропустив вперел «Слуцк» (25). Лидируют же солигорский «Шахтер» (35) и минское «Динамо» (31).