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В Воложинском районе Audi сбила 6-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу
В Воложинском районе 6-летний велосипедист попал под колеса Audi. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
Авария произошла днем 24 июля. По предварительной информации, 30-летний водитель Audi 80 ехал по деревне Брильки и совершил наезд на 6-летнего велосипедиста, который внезапно выехал со двора жилого дома.
В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Авария произошла днем 24 июля.
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