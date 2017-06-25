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В Воложинском районе Audi сбила 6-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу

26.06.2017 15:35 — Разное | Tut.by  
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В Воложинском районе 6-летний велосипедист попал под колеса Audi. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ Минской области

Авария произошла днем 24 июля. По предварительной информации, 30-летний водитель Audi 80 ехал по деревне Брильки и совершил наезд на 6-летнего велосипедиста, который внезапно выехал со двора жилого дома.


Фото: ГАИ Минской области

В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
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