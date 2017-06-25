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В Германии выпустили купюру в ноль евро
26.06.2017 15:42 — Разное | Ежедневник
фото: ntv.ru
В Германии напечатали партию купюр номиналом ноль евро.
Разрешение на выпуск «нулевой» купюры дал Европейский центробанк. Банкнота является сувенирной — на нее нельзя ничего приобрести, однако напечатана она на той же бумаге, что и обычные евро. Также у купюры есть все степени защиты, включая голограммы и водяные знаки.
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В Германии напечатали партию купюр номиналом ноль евро.
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