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В Германии выпустили купюру в ноль евро

26.06.2017 15:42 — Разное | Ежедневник  
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В Германии выпустили купюру в ноль евро

фото: ntv.ru

В Германии напечатали партию купюр номиналом ноль евро.

Разрешение на выпуск «нулевой» купюры дал Европейский центробанк. Банкнота является сувенирной — на нее нельзя ничего приобрести, однако напечатана она на той же бумаге, что и обычные евро. Также у купюры есть все степени защиты, включая голограммы и водяные знаки.

Всего выпущено 5 тысяч экземпляров. На банкноте изображен парусник ВМФ Германии «Горх Фок II». Приобрести ее можно за 2,5 евро.

Как ожидается, сувенирная купюра станет популярной у туристов и коллекционеров, передает РИА Новости.

 
 
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В Германии напечатали партию купюр номиналом ноль евро.

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