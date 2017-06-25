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Министерство иностранных дел Беларуси 26 июня вызвало посла Украины Игоря Кизима в связи с тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения "Славянское братство-2017".

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"Послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Республики Беларусь в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ", - рассказали в пресс-службе.

Внимание посла было обращено на то, что учение "Славянское братство-2017" проведено в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в ОБСЕ.

При этом приглашение военных атташе, в том числе Украины, на данное учение являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны, что свидетельствовало о высокой транспарентности мероприятия. "Беларусь в полном соответствии с инициативой главы нашего государства о создании "пояса добрососедства" неизменно демонстрировала в отношении своих украинских соседей военную доверие и открытость. По нашему приглашению военные наблюдатели Украины, как и других соседних государств, наблюдали за активными фазами всех основных военных учений - от "Неман-2001" и до "Запад-2013".

«Важно учесть, что в полном соответствии с нашими международными обязательствами мы могли бы не приглашать на них иностранных представителей», - заметили в МИД.

В то же время, обратили внимание в министерстве, в рамках указанных Венских документов в этот период Украина ни разу не приглашала военных наблюдателей из Беларуси для наблюдения за самой крупной военной деятельностью, проводимой на украинской территории.

Кроме того, представители аппарата военного атташе Беларуси в Украине с 2013 года не приглашались ни на одно военное многонациональное или национальное учение, проводимое на украинской территории. "Белорусская сторона рассчитывает на продолжение конструктивного диалога в сфере обороны и безопасности в регионе", - подчеркнули в пресс-службе.