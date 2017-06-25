Российский рубль не только перестал падать, но и слегка укрепился. Благодаря этому курсы доллара и евро в Беларуси снижаются уже несколько торговых сессий подряд, а курс российского рубля растет, отмечает финансовый аналитик Жанна Кулакова. Эксперт прогнозирует курс белорусского рубля на ближайшее время.



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— Напряженность на российском валютном рынке действительно спала. Формально причиной для укрепления рубля мог стать рост цен на нефть и налоговый период, который как раз сейчас в самом разгаре. Но фактически причина кроется в изменении настроений инвесторов: волнения улеглись, участники рынка ожидают коррекции, спрос на рубли растет, — отмечает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова.

Эксперт обращает внимание на рост курса российского рубля.

— Как видим, на нашем рынке регулятор не спешит резко понижать курсы доллара и евро и в первую очередь повышает курс российского рубля, приближая его к отметке 3,3. В ходе последних нескольких сессий доллар и евро теряли по 0,1-0,3%, а российский рубль прибавлял по 0,7%. Это объясняется тем, что для нашей экономики все же в приоритете дорогой российский рубль, а не дешевые доллар и евро.

Жанна Кулакова обращает внимание на неустойчивость курса российского рубля.

— Если исходить из прогнозов Минэкономразвития и заявлений российских чиновников, российскому рублю еще есть куда падать. Даже при неизменных ценах на нефть российская валюта может упасть еще на 5-7%, если повторится виток резкого оттока капитала из облигаций федерального займа. Коварство ситуации в том, что она может «сдетонировать» в любой момент — через несколько дней, недель или месяцев. А может и вовсе не «сдетонировать», если внешние факторы для рубля (в основном это нефть и геополитика) будут складываться благоприятно. Так или иначе, риски для российской валюты присутствуют, а значит, есть они и для белорусского рубля. Эти риски носят исключительно внешний характер, и хоть как-то повлиять на них не представляется возможным, — резюмирует эксперт.