В Украине задержали белоруса за шпионаж

Гражданин Беларуси был задержан 16 июня украинскими правоохранительными органами, его обвинили в шпионаже и завели уголовное дело.

Такая информация содержится в судебном решении, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений 23 июня.

Гражданина Беларуси обвиняют в том, что он собирал информацию, являющуюся государственной тайной, для передачи ее иностранному государству. Какое государство имеется в виду, в документе не уточняется, пишет БелаПАН .

На состоявшемся 19 июня судебном заседании было рассмотрено ходатайство следственного отдела СБ Украины Черниговской области о заключении под стражу белоруса, подозреваемого в шпионаже.

По украинским законам, шпионаж трактуется как особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено безальтернативное наказание – лишение свободы от 10 до 15 лет.

Подозреваемого заключили под стражу, удовлетворив ходатайства стороны обвинения (прокурора и следователя). Судья заявил, что белорусский гражданин, находясь на свободе, может уничтожить, спрятать или исказить вещественные доказательства и улики и препятствовать производству уголовного дела.

Подозреваемый не признает свою виду и с обвинениями не согласен.

Сообщается также, что у белоруса нет работы, семьи и постоянного места жительства, и есть на иждивении отец.

В настоящее время он находится под стражей в Киеве. Срок окончания действия постановления исекает 11 августа.