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Проект изменений в декрет № 3 направили на рассмотрение в Администрацию президента

26.06.2017 16:14 — Разное | Tut.by  
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«Предложения о новых подходах по реализации декрета № 3 направлены в Администрацию президента», — сообщили FINANCE.TUT.BY в Совмине. О сроках рассмотрения предложений не сообщается.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, для разработки новой концепции декрета № 3 была создана специальная межведомственная рабочая группа, в которую включили глав многих ведомств, а также ученых. Руководит группой заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Напомним, Александр Лукашенко во время обращения с посланием к народу и депутатам высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать прежде всего 350 тысяч человек, которые неконкурентны на рынке труда и «не хотят работать». «Что будем с ними делать? Если вы предложите альтернативу, как заставить их работать, я отступлю», — заявил президент

Буквально за два дня до этого — 19 апреля — премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы для разработки новой концепции декрета № 3 под председательством Василия Жарко. В нее попали почти три десятка человек, в том числе многие министры — труда и соцзащиты Ирина Костевич, финансов Владимир Амарин, экономики Владимир Зиновский, образования Игорь Карпенко, здравоохранения Валерий Малашко, по налогам и сборам Сергей Наливайко, связи и информатизации Сергей Попков, транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

В группу также включили зампреда Совета Республики Марианну Щеткину, депутатов — Тамару Красовскую и Болеслава Пирштука, заместителя председателя Миноблисполкома Виктора Сиренко, заместителя директора ПВТ по маркетингу и развитию Александра Мартинкевича, директора Института экономики НАН Беларуси Валерия Бельского и других.

Проект изменений в декрет планировалось представить на рассмотрение президенту в начале июня.

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"Предложения о новых подходах по реализации декрета № 3 направлены в Администрацию президента", - сообщили FINANCE.TUT.BY в Совмине. О сроках рассмотрения предложений не...

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