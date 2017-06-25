|
Проект изменений в декрет № 3 направили на рассмотрение в Администрацию президента
«Предложения о новых подходах по реализации декрета № 3 направлены в Администрацию президента», — сообщили FINANCE.TUT.BY в Совмине. О сроках рассмотрения предложений не сообщается.
Напомним, для разработки новой концепции декрета № 3 была
Напомним, Александр Лукашенко во время обращения с посланием к народу и депутатам
Буквально за два дня до этого — 19 апреля — премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков
В группу также включили зампреда Совета Республики Марианну Щеткину, депутатов — Тамару Красовскую и Болеслава Пирштука, заместителя председателя Миноблисполкома Виктора Сиренко, заместителя директора ПВТ по маркетингу и развитию Александра Мартинкевича, директора Института экономики НАН Беларуси Валерия Бельского и других.
Проект изменений в декрет планировалось представить на рассмотрение президенту в начале июня.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Предложения о новых подходах по реализации декрета № 3 направлены в Администрацию президента", - сообщили FINANCE.TUT.BY в Совмине. О сроках рассмотрения предложений не...
|
Архив (Разное)
Комментарии