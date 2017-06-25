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К главному празднику страны магазины Гомеля предоставят скидки для покупателей
Предприятия торговли Гомельской области предоставят покупателям ко Дню независимости скидки на товары, сообщили в главном управлении торговли и услуг Гомельского облисполкома.
Акции, скидки на продовольственные и непродовольственные товары запланированы торговыми предприятиями различных форм собственности. Предложения по скидкам от 5% до 70% разработали во всех районах Гомельской области.
Так, в ОАО «Универмаг «Гомель» 3 июля можно будет купить продовольственные товары со скидкой 5%, непродовольственные — 15%.
На некоторые товары предусмотрено снижение цен в магазинах ОАО «Сахарторг», ОАО «Табаквинторг». Также ОАО «Табаквинторг» до 5 июля проводит акцию «Товар дня»: скидки от 5% до 15% будут распространяться на определенную продовольственную группу товаров.
В крупных сетевых предприятиях розничной торговли ко Дню независимости скидки на отдельные позиции будут доходить до 50%.
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Предприятия торговли Гомельской области предоставят покупателям ко Дню независимости скидки на товары, сообщили в главном управлении торговли и услуг...
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