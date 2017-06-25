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Видеофакт: верующие отправились в пешую пилигримку в Будслав

26.06.2017 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пилигримы совершают традиционное ежегодное шествие уже в 27-й раз. Верующие идут не только из Минска, но и из других городов Беларуси, и встречаются в Будславе.

В Минске процессию с участием представителей католической церкви сопровождала карета скорой помощи и сотрудники милиции, обеспечивающие безопасность.

Тем, кто отправился в пилигримку из столицы, ожидают 125 километров пути. Верующие в ходе пилигримки будут ночевать в палатках либо в домах у готовых их приютить католиков. Планируется, что в Национальный санктуарий в Будславе пилигримы прибудут 30 июня. Там верующие поклонятся чудотворной Будславской иконе Божьей Матери.

 
Теги: Минск
 
 
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Католические верующие отправились в понедельник из Минска в пилигримку в город Будслав в Минской области. Смотрите на видео, как пилигримы прошли по белорусской...

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