Видеофакт: верующие отправились в пешую пилигримку в Будслав

Пилигримы совершают традиционное ежегодное шествие уже в 27-й раз. Верующие идут не только из Минска, но и из других городов Беларуси, и встречаются в Будславе.

В Минске процессию с участием представителей католической церкви сопровождала карета скорой помощи и сотрудники милиции, обеспечивающие безопасность.

Тем, кто отправился в пилигримку из столицы, ожидают 125 километров пути. Верующие в ходе пилигримки будут ночевать в палатках либо в домах у готовых их приютить католиков. Планируется, что в Национальный санктуарий в Будславе пилигримы прибудут 30 июня. Там верующие поклонятся чудотворной Будславской иконе Божьей Матери.