Дорожный сбор идет не туда. Депутаты заступились за водителей, раскритиковав правительство

«Предлагаемые схемы финансирования могут привести к тому, что на ремонт уличных дорог в городах и поселках у нас просто не будет денег», — подняла проблему депутат Ольга Политико перед первым вице-премьером Василием Матюшевским. Сегодня правительство отчитывалось перед парламентом о проделанной работе. Дорожная тема вызвала самое горячее обсуждение. Чиновников раскритиковали за то, что пошлина за техосмотр не всегда взимается справедливо, а так называемый дорожный сбор тратится неправильно.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Транспортный налог появился в Беларуси в 2014 году. Тогда планировали, что одна половина собранных средств пойдет на ремонт республиканских дорог, а вторая — местных. Но из года в год регионы урезали в средствах.

— В итоге избиратели жалуются, что каждый год размер налога увеличивается, люди платят все больше и больше, но на конкретные дороги, по которым они ездят, денег выделяется все меньше, — озвучила мнение людей Ольга Политико.

Она предложила оставлять в местных бюджетах около 70% поступлений от дорожного сбора. Иначе ямы не залатать. А при существующем подходе можно еще получить дыру в бюджете. Но сегодня некоторых чиновников это волнует меньше, чем желание выполнить поручение президента и навести порядок с местными дорогами.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня правительство выбрало 6 тысяч километров местных дорог, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Поскольку транспортного налога на все не хватит, Совмин предложит взять на эти цели валютный кредит у Банка развития.

— Меня смущает такая схема финансирования, потому что потом нам придется переплатить в полтора раза за этот кредит. Возьмем в валюте, а возвращать будем в рублях от поступлений от сбора, — раскритиковала подход депутат Политико.

Она предложила валютные средства направлять на строительство платных республиканских дорог.

— Тогда эти средства хоть как-то вернутся, — обратилась к первому вице-премьеру Ольга Политико.

— Проблема есть, и она очевидна: объем источников не соответствует тем задачам, которые мы себе поставили, — согласился с депутатом Василий Матюшевский и пообещал вернуться к обсуждению этого вопроса.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Казалось бы, тема исчерпана. Но нет. Депутатов Валентин Милошевский считает, что схема госпошлины за техосмотр, а вместе с ней и транспортный сбор выглядит «не совсем порядочной и честной». Виноват оказался, с его точки зрения, Минфин.

А проблема в простом. Прошел человек техосмотр, заплатил все сборы, получил сертификат на один-два года, но продал за это время свою машину. Следующий собственник снова платит.

— По положению о техосмотре, допуск к участию в дорожном движении получает автомобиль, а не собственник машины. При продаже машины, несмотря на то, что срок действия сертификата не закончился, схема повторяется. Это вызывает очень много жалоб и нареканий, — обратился Валентин Милошевский к заместителю министра финансов Дмитрию Кийко.



Депутат Валентин Милошевский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Переносить действующую отметку о техосмотре новому владельцу бесплатно Минфин пока не готов.

— Важно, чтобы измененные подходы не привели к уменьшению поступлений в дорожный фонд. У нас под эту систему прописываем план и распределяем средства. Просто так принять решение, которое приведет к уменьшению поступлений, мы не можем, — ответил Дмитрий Кийко.

— В любых отношениях должна быть порядочность и честность. И люди надеются, что министерство будет поступать именно так по отношению к людям, — не согласился с подходом депутат Милошевский.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К этой дискуссии снова подключилась Ольга Политико. Вместо эмоций она привела замминистра и так знакомые ему цифры. Оказывается, государство выполнило план транспортному сбору только в 2014 и 2015 года. В прошлом — не дотянули.

— О чем это говорит? Да о том, что люди перестали техосмотр проходить. Их будет все меньше и меньше. Потому что они не видят, что именно в их регионе дороги становятся лучше, — заявила Ольга Политико.

— Чтобы граждане заметили все в своих регионах, то сейчас мы по поручению главы государства приступили к опережающему ремонту местной дорожной сети. В течение трех лет мы должны это сделать, — попытался сгладить ситуацию замминистра.

— Мои избиратели из Барановичей по этому плану в ближайшие годы ничего не увидят. Ничего , — парировала депутат. — Нужен правильный и эффективный подход. Он должен быть нацелен на долгосрочную перспективу, а не только на три года, когда нам нужно выполнить поручение президента.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После этого в разговор включился и спикер парламента Владимир Андрейченко. По его словам, распределение дорожного сбора каждый год становится камнем преткновения при принятии бюджета страны.

— Я попрошу вас очень ответственно подойти ко всем замечаниям и предложениям, — обратился к правительству Владимир Андрейченко. — Я бы хотел, чтобы до рассмотрения в этом зале законопроекта о бюджете на следующий год эти вопросы были сняты.

Дальше отвечать на вопросы депутатов вышел первый замминистра ЖКХ Олег Поскробко. И ему тоже досталось за дороги. На этот раз — за улицы, которые находятся на балансе коммунальщиков. Депутат Людмила Нижевич предложила передать их на баланс специализированных организаций.

— Финансовое состояние нашего ЖКХ никогда не позволит выполнить тот комплекс работ, который необходим. Качество дорог не соответствует современным требованиям, — сказала Людмила Нижевич.



Депутат Людмила Нижевич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Замминиста ЖКХ согласился и сказал, что сейчас как раз обсуждается передача всех дорог под управление Минтранса. Пилотный проект уже работает в Брестской и Гомельской областях.

— Вопрос очень серьезный. Транзитные участки должны быть у одного собственника — Минтранса. Возникает вопрос не только о состоянии этих улиц, но и о безопасности движения, — поддержал депутата глава Совета республики Михаил Мясникович.

Хотя и к тому, как Минтранс тратит деньги от дорожного сбора, есть вопросы. Их замминистра транспорта и коммуникаций Алексею Ляхновичу задал депутат Валерий Гайдукевич. Он вспомнил, как водители все страны скидывались на строительство МКАД-2, а трасса спустя два года на реконструкции.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Два года назад открыли первую очередь, а сейчас идет ремонт уже этой дороге. Она далеко не в идеальном состоянии. Кто за это несет ответственность? — спросил Валерий Гайдукевич.

— Строители ремонтируют, Министерство транспорта контролирует, — ответил Алексей Ляхнович.

— Вы были заказчиком. Почему такого качества получилась дорога? — оказался недоволен ответом депутат. — Она же должна была быть европейского качества и несколько лет выдержать без ремонта. Проедьте, посмотрите, что там сейчас.

— У нас по МКАД-2 есть гарантийный срок в 25 лет. Поэтому строители все устраняют за свой счет, — не соглашался с претензиями замминистра транспорта и коммуникаций.

На этом члены правительства закончились, а вопросы к ним у депутатов по транспортному налогу и ремонту дорог — нет. Депутаты и чиновники договорились прийти к единому мнению в рабочем порядке до принятия бюджета на следующий год.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY