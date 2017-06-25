С чего начать занятия фитнесом?



Откладываете момент, чтобы заняться собой, укрепить тело или избавиться от лишних килограммов, комплексов? Ваши друзья давно посещают фитнес-клуб , а вы только отговаривались?

Нет отговоркам! Отражение зеркала сгущает краски, муж охладевает, говорит меньше комплиментов? Скажите твердое, решительное «ДА!» спорту. С чего стоит начать?





Проверяем здоровье

Вспомните о противопоказаниях к нагрузкам, заболеваниях. Есть хронические болезни, недавно перенесли грипп, простуду, повышается давление? Даже если чувствуете себя прекрасно, посоветуйтесь с доктором, проверьте здоровье.

Получить идеальное тело, оздоровиться, укрепить иммунитет — ваша цель. Посетите медицинский центр или поликлинику, позвольте врачу оценить здоровье с профессиональной точки зрения, получите рекомендации.

Определяем удобное время





Теперь предстоит выбрать удобные часы занятий. Пересмотрите образ жизни. Когда сможете уделить время спорту? У вас дети, работа, дача, куча других дел? Часть времени уходит на заботы о хозяйстве, просмотр фильмов, лежание на диване, общение по телефону? Проанализируйте график. Может, субботний фильм заменить посещением фитнес-клуба?

Где заниматься: фитнес-клуб, дом?





Подумайте о своем характере. Вы общительны? Коллективная деятельность приносит вам радость? Умеете слушать, прислушиваться? Положительно относитесь к новым знакомствам?

Если это о вас, ищите фитнес-клуб. Буря эмоций, веселья, новые знакомства после изнурительной рабочей недели обеспечены. Фитнес-клубы предлагают множество видов тренировок, разных занятий: тренажерные залы, танцы, пилатес, аэробика.

Плюс фитнес-клубов для начинающих — возможность получения консультации, поддержка тренера-профессионала.

Если вы ярко выраженный интроверт, то подумайте о занятиях дома или индивидуальных тренировках. Дом — моя крепость, комфорт, уют. Суетливая обстановка фитнес-клуба будет мешать сконцентрироваться на результатах, повыситься утомляемость. Удовольствие от спорта, упражнений затмится переживаниями. Плюс индивидуальных занятий в фитнес-клубе — помощь тренера в разработке программы тренировок. А значит, занятия станут более эффективными.

Одежда для фитнеса





Простой, но важный вопрос: «В чем пойти в фитнес-клуб?». Помните несколько правил:

Одежда не должна сковывать движения, а быть по размеру.

Избегайте глубоких вырезов, сверхкоротких шорт, топов: ваш внешний вид не должен смущать окружающих.

Вещи всегда должны быть чистыми.

Идеальный вариант — футболка с леггинсами, шортами, спортивными штанами. И обязательно кроссовки по размеру.

Как часто ходить на тренировки?





Начинающим рекомендуется 2-3 занятия в неделю. Помните об уровне подготовки, программе тренировок. Пропускать занятия в фитнес-клубе не стоит. Первые шаги будут трудными. Однако появление результатов тренировок принесет удовольствие.

Когда ждать результатов?





Определитесь, чего бы хотели. Подтянуть тело, накачать пресс, сбросить несколько килограмм, повысить выносливость, стать энергичнее, подвижнее? Результаты индивидуальные. Путь к цели займет разное количество времени, где учитывается первоначальная подготовка, состояние здоровья, возраст, образ жизни, телосложение.

Первые результаты — улучшение самочувствия, настроения — заметите уже спустя несколько тренировок.

Подводим итоги





Спорт — залог красоты, хорошего настроения, здоровья. Правила начинающим спортсменам:

подберите занятия по душе и место их проведения;

купите самое необходимое: пару футболок, брюк, кроссовки;

помните, что только регулярные тренировки принесут результат;

научитесь получать удовольствие от занятий.

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